مسئول اورژانس ۱۱۵ قیروکارزین از جان باختن کودک ۸ ساله قیروکارزینی در گودال آب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن زارع مسئول اورژانس ۱۱۵ قیرو کارزین اعلام کرد: در پی اعلام حادثه سقوط یک کودک به داخل گودال آب، بلافاصله کارشناسان پایگاه اورژانس هنگام به محل حادثه روستای ابو عسکر اعزام شدند و عملیات امداد رسانی با همکاری نیرو‌های حاضر آغاز شد.

به گفته او، با تلاش مردم محلی و حضور تیم‌های امدادی جمعیت هلال احمر، جست‌و‌جو برای یافتن این کودک تقریبا ۸ ساله انجام و پیکر وی از آب خارج شد، اما با وجود تلاش‌های انجام شده توسط تکنسین‌های اورژانس و نجاتگران جمعیت هلال‌ احمر، عملیات احیا موفقیت آمیز نبود.

منبع: اورژانس فارس