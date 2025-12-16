یارانه نقدی مرحله ۱۷۸ مربوط به آذرماه ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یارانه مرحله ۱۷۸ مربوط به آذرماه سال جاری به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون ۲۹۷ هزار و ۲۴۷ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۵۲ نفر در دهک‌های اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه بحساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

برچسب ها: واریز یارانه ، یارانه مردم ، هدفمندی یارانه ها
خبرهای مرتبط
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده ۹ آیین‌نامه ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغ شد
یارانه نقدی آبان‌ماه به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
دولت ابداً به اتباع خارجی یارانه نمی‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ آذرماه
دور جدید ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی آغاز شد+ عکس
بهره‌برداری از نیروگاه ۶۳ مگاواتی خورشیدی در شهرک صنعتی شمس آباد تا قبل از ۲۲ بهمن
کارگاه پیشرفته تعمیر موتور هواپیما افتتاح شد
۳۵ درصد از کشور با قطعی گاز و برق مواجه بودند/ پرداخت سالانه حدود ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی به مردم
ورود سامانه بارشی جدید به کشور
زنگزور هیچ وقت جایگزین مسیر ایمن ایران نمی شود+ فیلم
ظرفیت ناوگان هوایی کشور از ۱۲۰ فروند به ۲۰۰ فروند ارتقا یافت+ فیلم
بانک مرکزی ادعای بانک سامان درباره تاخیر در ساتنا و پایا را تکذیب کرد
مصرف گاز خانگی و تجاری از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گذشت+ فیلم
آخرین اخبار
ورود سامانه بارشی جدید به کشور
افزایش کارایی و تحرک معاملات با حذف حجم مبنا از بورس
اقدامات نظارتی و جلوگیری از افزایش هیجانی قیمت‌ها در آستانه شب یلدا
زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم می‌شود
یک شرکت پتروشیمی دیگر در مسیر بورس
بانک مرکزی ادعای بانک سامان درباره تاخیر در ساتنا و پایا را تکذیب کرد
خداحافظی با حجم مبنا در بورس
موافقت‌نامه تجارت آزاد، مبادلات تجاری را تسهیل کرد
فرو ریزش منطقه ۱۸ برای بخش ریلی مخاطره آمیز است
پایا و ساتنا بدون اختلال فعال هستند/ تکذیب شایعه اختلال در سامانه‌های پرداخت
آغاز برقی کردن قطار تهران_ مشهد تا پایان سال
قیمت تور‌های اروپا در نوروز ۱۴۰۵ چقدر است؟
پروژه کشتی رورو در بندر امیر آباد دوباره از سر گرفته شد+ فیلم
نقاهت بعد از کاشت ابرو
مالیات بر سوداگری ابزار مقابله با فعالیت‌های مخرب اقتصادی است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ آذرماه
ساخت ۱۲۵۰ دستگاه اتوبوس ساخت داخل کلید خورد
۳۵ درصد از کشور با قطعی گاز و برق مواجه بودند/ پرداخت سالانه حدود ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی به مردم
مصرف گاز خانگی و تجاری از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گذشت+ فیلم
بیش از ۶ هزار حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش ۲۱۰ همتی مسدود شد
زنگزور هیچ وقت جایگزین مسیر ایمن ایران نمی شود+ فیلم
ظرفیت ناوگان هوایی کشور از ۱۲۰ فروند به ۲۰۰ فروند ارتقا یافت+ فیلم
مالیات بر سوداگری راه نجات اقتصاد از فعالیت‌های مخرب است
۱۰۰ کیلومتر از اراضی راه آهن رشت_ آستارا تملک شد+ فیلم
وزیر نیرو: اجازه مصرف بی‌ضابطه برق را به هیچ‌کس نمی‌دهیم
اطلاعیه شرکت توزیع برق در خصوص قطع برق شورای شهر تهران
سبد سوخت نیروگاه‌ها گسترش می‌یابد
کارگاه پیشرفته تعمیر موتور هواپیما افتتاح شد
ترکیب کالا‌ها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله مشخص شد
دور جدید ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی آغاز شد+ عکس