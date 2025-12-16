باشگاه خبرنگاران جوان - یارانه مرحله ۱۷۸ مربوط به آذرماه سال جاری به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون ۲۹۷ هزار و ۲۴۷ نفر در دهکهای اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
شایان ذکر است، بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۵۲ نفر در دهکهای اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود.