کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به تشدید فعالیت های سامانه بارشی، کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت:با توجه به بارش ها، زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع در دستور کار قرار بگیرد و همواره کشاورزان از انجام آبیاری، محلول پاشی و سم پاشی اجتناب کنند.

به گفته وی، باغداران جهت حفاظت از آفتاب سوختگی ناشی از پوشش برف به ویژه در شیب های جنوبی و آفتاب گیر اقدام به رنگ آمیزی تنه درختان با رنگ سفید کنند.

غلامی با تاکید بر انجام آبیاری در خاک های شور بعد از وقوع باران یا برف به منظور آبشویی شوری از محیط ریشه بیان کرد: باغداران  تسریع در انتقال محصولات برداشت شده به مکان‌های مسقف در دستور‌کار قرار دهند.

وی با تاکید بر تهویه، تنظیم دما و تامین سوخت سالن ها واحدهای گلخانه و پرورش قارچ افزود: با توجه به افزایش رطوبت، کنترل دما و رطوبت انبارها و همچنین جهت جلوگیری از خسارت بیماری های قارچی، بسته نگهداشتن دریچه های گلخانه ها در هنگام کاهش دما و بارش در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناس هواشناسی کشاورزی ادامه داد: واحدهای دامداری و مرغداری با توجه به کاهش دما، تهویه، تنظیم دما و تامین سوخت را در دستور کار قرار دهند، همچنین عدم استفاده از آب باران برای دام ها، تهیه خوراک پر انرژی برای دام ها با توجه به کاهش دما  و جلوگیری از نفوذ هوای سرد و روان آب به داخل سالن ها در دستور کار قرار بگیرد.

وی با تاکید بر تخلیه آب و جمع‌ آوری لوله ها، اتصالات و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر گفت: با توجه به روند کاهشی دما و آغاز بارش ها، ضد یخ در رادیاتور ماشین‌آلات کشاورزی به منظور محافظت از ادوات کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرد.

براساس نقشه های هواشناسی، امروز در استان های کرمان، بوشهر، هرمزگان، فارس، اردبیل، گیلان، گلستان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، زنجان، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، شمال کردستان، قم، مرکزی، همدان، ارتفاعات استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد تگرگ و پدیده مه پیش بینی می شود.

روز پنج شنبه در استان های کرمان، بوشهر، هرمزگان، فارس، گیلان، مازندران، نیمه جنوبی ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، اصفهان، همدان، لرستان، مرکزی، قم، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، زنجان، ارتفاعات استان های قزوین، البرز و تهران بارش برف و باران همراه با وزش باد شدید موقت انتظار می رود.


