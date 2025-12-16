رئیس پارلمان لبنان در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران، آخرین تحولات سیاسی لبنان و منطقه، روابط دوجانبه و تخلفات مکرر رژیم صهیونیستی را بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت النشره، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، میزبان مجتبی امانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت بود. در این دیدار، طرفین به بررسی آخرین تحولات سیاسی، اوضاع عمومی لبنان و منطقه و همچنین روابط دوجانبه میان لبنان و جمهوری اسلامی ایران پرداختند.

مجتبی امانی پس از این دیدار اعلام کرد که این ملاقات در چارچوب رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای مستمر وی با مسئولان لبنانی انجام شده است.

به گفته وی، در این دیدار، آخرین تحولات لبنان و منطقه، به‌ویژه نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی درباره توافق آتش‌بس، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سفیر ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران بر استقلال لبنان و حفظ وحدت و تمامیت ارضی این کشور تأکید دارد.

وی افزود: در این دیدار، افق‌های مشارکت ایران در روند بازسازی لبنان و حمایت از مردم لبنان بررسی شد.

امانی همچنین از گفت‌وگو درباره ازسرگیری پروازهای مستقیم میان دو کشور از طریق خطوط هوایی ایرانی یا لبنانی خبر داد و گفت این موضوع می‌تواند به تسهیل رفت‌وآمد گردشگران، دانشجویان و تجار میان ایران و لبنان کمک کند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نبیه بری ، ایران‌ ، لبنان
خبرهای مرتبط
از جنوب لبنان تا روستایی دورافتاده که همه مردانش زندان بودند
طرح شوم باراک برای شامات
آنچه آمریکا برای لبنان می‌خواهد؟
اسرائیل هشدار تخلیه روستایی در جنوب لبنان را صادر کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردار جلالی: سازمان پدافند غیرعامل برای همکاری با نیروی پدافند هوایی آمادگی کامل دارد
رهبر انقلاب: ارزش‌ها و انگیزه‌های شهدا باید به نسل بعد انتقال یابد
پزشکیان: موفقیت نظام درمانی در گرو تقدم بخشیدن پیشگیری بر درمان است 
دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با مشاور رهبر معظم انقلاب
حضور عراقچی در مجلس دومای‌روسیه
شتاب‌بخشی به کریدور راهبردی شمال-جنوب؛ محور دیدار لاریجانی و معاون نخست‌وزیر روسیه در تهران
قالیباف: موفقیت در حکمرانی با توجه به نخبگان، مردم و اصول «فرهنگ پایه» محقق می‌شود
عارف: کیفیت خودرو اولویت جدی است
عراقچی وارد مسکو شد
تأکید وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح بر همکاری دوطرفه با شرکت‌های فناور
آخرین اخبار
افزایش ۱۶۰ میلیونی ظرفیت جابجایی مسافر در قطارهای حومه تهران طی ۳ سال
رئیس جمهور: دانش‌آموزان باید مهارت‌هایی را بیاموزند که با نیاز‌های روز همخوانی داشته باشد
تأکید عراقچی بر عزم ملت ایران در دفاع از حقوق قانونی هسته‌ای
رایزنی نبیه بری و سفیر ایران درباره تحولات لبنان و منطقه
احضار سفیر قبرس در اعتراض به موضع مداخله‌جویانه علیه تمامیت سرزمینی ایران
تأکید وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح بر همکاری دوطرفه با شرکت‌های فناور
کشور به سند ملی نوآوری نیاز دارد
رهبر انقلاب: ارزش‌ها و انگیزه‌های شهدا باید به نسل بعد انتقال یابد
حضور عراقچی در مجلس دومای‌روسیه
سردار جلالی: سازمان پدافند غیرعامل برای همکاری با نیروی پدافند هوایی آمادگی کامل دارد
پزشکیان: موفقیت نظام درمانی در گرو تقدم بخشیدن پیشگیری بر درمان است 
عارف: کیفیت خودرو اولویت جدی است
دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با مشاور رهبر معظم انقلاب
شتاب‌بخشی به کریدور راهبردی شمال-جنوب؛ محور دیدار لاریجانی و معاون نخست‌وزیر روسیه در تهران
قالیباف: موفقیت در حکمرانی با توجه به نخبگان، مردم و اصول «فرهنگ پایه» محقق می‌شود
عراقچی وارد مسکو شد
فرمانده کل ارتش: موانع پیش روی پژوهشگران برداشته شود
دستور فرمانده کل ارتش برای کمک به ستاد بحران
ایران خواستار فرایندی شفاف و فراگیر در انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل شد
حذف ارز ترجیحی باعث جهش قیمت‌ها می‌شود/ رانت در نحوه تخصیص و نظارت نهفته است
اگر کاستی‌های اقتصادی نبود نیازی به تعیین ۱۴ سکه برای مهریه وجود نداشت
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۵ آذر
محکومیت شدید تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی