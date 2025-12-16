رئیس پارلمان لبنان در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران، آخرین تحولات سیاسی لبنان و منطقه، روابط دوجانبه و تخلفات مکرر رژیم صهیونیستی را بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت النشره، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، میزبان مجتبی امانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت بود. در این دیدار، طرفین به بررسی آخرین تحولات سیاسی، اوضاع عمومی لبنان و منطقه و همچنین روابط دوجانبه میان لبنان و جمهوری اسلامی ایران پرداختند.
مجتبی امانی پس از این دیدار اعلام کرد که این ملاقات در چارچوب رایزنیها و گفتوگوهای مستمر وی با مسئولان لبنانی انجام شده است.
به گفته وی، در این دیدار، آخرین تحولات لبنان و منطقه، بهویژه نقضهای مکرر رژیم صهیونیستی درباره توافق آتشبس، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
سفیر ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران بر استقلال لبنان و حفظ وحدت و تمامیت ارضی این کشور تأکید دارد.
وی افزود: در این دیدار، افقهای مشارکت ایران در روند بازسازی لبنان و حمایت از مردم لبنان بررسی شد.
امانی همچنین از گفتوگو درباره ازسرگیری پروازهای مستقیم میان دو کشور از طریق خطوط هوایی ایرانی یا لبنانی خبر داد و گفت این موضوع میتواند به تسهیل رفتوآمد گردشگران، دانشجویان و تجار میان ایران و لبنان کمک کند.
منبع: ایرنا