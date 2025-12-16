باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی ارتقای کیفیت آموزشی به منظور بررسی گزارش عملکرد وزارت آموزش و پرورش، در راستای کیفیت‌بخشی به نظام آموزشی کشور، عصر امروز (سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴) با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه میزان پیشرفت و نتایج اجرای برنامه کیفیت‌بخشی به آموزش در محورهایی از جمله به‌کارگیری روش‌های نوین تدریس در مدارس، تحول در نظام یاددهی-یادگیری و معماری مفهومی پروژه ارتقای مدارس کشور با استفاده از فناوری‌های نوین به‌صورت جامع مورد بحث، تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور اسلامی ایران در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته، بر ضرورت تداوم پیشبرد برنامه‌های کیفی تاکید کرد و افزود: تکمیل گام‌به‌گام این فرآیند نیازمند استمرار تلاش‌هاست. نقدهایی که مطرح می‌شود، صرفا با هدف جلوگیری از توقف روند پیشرفت طرح است و به هیچ‌وجه به‌منزله نادیده گرفتن یا کتمان زحمات مدیران و مسئولان آموزش و پرورش نیست.

پزشکیان با اشاره به اهمیت انتقال مؤثر مفاهیم آموزشی تصریح کرد: ضروری است الگوهای برگزیده کیفیت‌بخشی به آموزش در قالب یک بسته آموزشی منسجم گردآوری و در اختیار معلمان قرار گیرد. طراحی نظام ارزیابی دقیق برای سنجش کیفیت اجرای این برنامه‌ها نیز بر عهده وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ادامه شکل کلاس درس و نحوه چینش تجهیزات آموزشی را از عوامل مؤثر در انتقال مفاهیم دانست و تاکید کرد: محیط یادگیری باید متناسب با روش‌های نوین آموزشی طراحی شود تا امکان مشارکت فعال دانش‌آموزان فراهم آید.

پزشکیان همچنین بر لزوم آموزش مهارت‌های متناسب با تحولات روز دنیا تاکید کرد و گفت: دانش‌آموزان باید مهارت‌هایی را بیاموزند که با فناوری‌ها و نیازهای روز جهان همخوانی داشته باشد، چرا که امروز بخش عمده‌ای از تولید ثروت در اقتصادهای بزرگ جهانی بر پایه همین مهارت‌ها شکل گرفته است.

رئیس‌جمهور اسلامی ایران افزود: آموزش‌های ما باید با بهترین روش‌های تدریس، با استفاده از پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز و با قابلیت به‌ روزرسانی مستمر ارائه شود. خروجی این تلاش‌ها باید تربیت نسلی باشد که وجودشان با این آب و خاک عجین شده و خود را عمیقا متعلق به ایران بدانند و شوق خدمت و ساختن سرزمین‌شان را داشته باشند. فرزندان امروز، سرمایه‌های آینده کشور هستند و تلاش، خلاقیت و نوآوری معلمان و مدیران آموزشی در پرورش آنان ارزشی بی‌بدیل دارد؛ دولت نیز با تمام توان از این مسیر حمایت خواهد کرد.

پزشکیان با اشاره به اهتمام شخصی خود به حوزه آموزش و پرورش تصریح کرد: شخصا ساعت‌های زیادی را به موضوع آموزش و پرورش اختصاص داده‌ام، چرا که ریشه بسیاری از مسائل کشور را در این حوزه می‌بینم. ذهن و دغدغه من در کنار رسیدگی به سایر اولویت‌های کشور به‌طور مستمر درگیر مسئولیت خطیر آموزش نسل آینده است.

رئیس‌جمهور اسلامی ایران در ادامه، تجهیز مدارس به فناوری‌های نوین را از ضرورت‌های اساسی دانست و خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان باید هم از این ابزارها برای یادگیری مهارت‌ها استفاده کنند و هم قادر باشند داده‌ها و اطلاعات آموخته‌ شده را بر بستر این فناوری‌ها به محتوا تبدیل کنند. لازم است فضای مناسب برای این منظور در مدارس فراهم شود.

پزشکیان موضوع نگهداری و ارتقای تجهیزات آموزشی پس از خرید را مسئله‌ای مهم دانست و پیشنهاد کرد: صندوقی مردمی با مشارکت خانواده‌ها و خیرین تشکیل شود تا با هدف به‌روزرسانی تجهیزات مدارس و جایگزینی تجهیزات فرسوده فعالیت کند. هر فرد می‌تواند متناسب با توان خود در این صندوق مشارکت و حمایت مالی داشته باشد.

رئیس‌جمهور اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش، بر اهمیت آموزش زبان‌های محلی تاکید کرد و گفت: توجه به آموزش زبان‌های محلی به دانش‌آموزان، پشتوانه قانونی دارد و در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده است و می‌تواند در در چارچوب تعیین شده در قانون در دستور کار قرار گیرد.

پزشکیان همچنین با اشاره به سیاست دولت در گسترش تعاملات منطقه‌ای افزود: یکی از اولویت‌های دولت، توسعه روابط با کشورهای همسایه است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود برای تسهیل ارتباطات و تقویت تعاملات مرزی، آموزش زبان کشورهای هم ‌مرز در استان‌های مرزی بررسی و در دستور کار نظام آموزشی قرار گیرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری