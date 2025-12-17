آیین وداع با پیکر مطهر شهدای حادثه تروریستی فهرج، ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه با حضور مردم قدرشناس استان کرمان در شهرستان بم برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ آیین وداع با پیکر مطهر شهدای حادثه تروریستی شهرستان فهرج، امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه رأس ساعت ۹ صبح در میدان اصلی شهرستان بم برگزار می‌شود. 

پس از این مراسم، پیکر مطهر شهید والامقام «سعید هادی‌پور» به زادگاهش شهرستان فهرج منتقل خواهد شد.

پیکر این شهید پس از اقامه نماز ظهر و عصر، از محل تکیه شاهزاده علی‌اصغر (ع) شهرستان فهرج تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده می‌شود.

از عموم مردم شریف و همیشه در صحنه استان کرمان دعوت شده است با حضور پرشور خود در این مراسم، یاد و خاطره شهدای والامقام این حادثه تروریستی را گرامی بدارند.

شامگاه دوشنبه، در پی حمله تروریستی به یکی از ایستگاه‌های بازرسی پلیس در شهرستان فهرج، سه تن از خادمان نظم و امنیت کشور به همراه یک شهروند جان خود را از دست دادند و به شهادت رسیدند. این ایست و بازرسی در راستای ارتقای امنیت عمومی در مناطق جنوب و شرق استان کرمان فعال بوده است.

در ادامه بررسی‌ها، هویت شهروند جان‌باخته این حادثه مشخص شد. شهید منصور لجه‌ای، نوجوانی ۱۶ ساله، بلوچ و اهل سنت بوده که در جریان این اقدام تروریستی به شهادت رسیده است. 

پلیس استان کرمان اعلام کرده اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و برخورد قاطع با عاملان این جنایت ادامه دارد.

