فرماندار دورود بر ضرورت تسریع تکمیل پروژه مسکن ملی شهرستان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر «علیرضا بیرانوند» با اشاره به ضرورت انجام تعهدات مدیران بانک مسکن، مسئول پروژه و مسئولین راه و شهرسازی، بر همکاری مضاعف ارگان‌های مذکور برای تکمیل پروژه در اسرع وقت تاکید کرد.

وی تکمیل مسکن ملی در سراسر کشور را از اولویت‌های کلیدی دولت مستقر قلمداد کرده و از پیگیری موضوع فوق در سطح شهرستان تا حصول نتیجه خبر داد.

همچنین در این جلسه دکتر «روح اله لک علی آبادی» نماینده مردم دورود و ازنا ضمن تاکید بر ضرورت تامین مطالبه به حق شهروندان وعده داد تا از مراجع قانونی، پیگیری‌های لازم جهت تسریع در پروژه، اخذ وام مسکن اختصاص یافته به پروژه مسکن ملی و تامین خواسته‌ها و مطالبات شهروندان متقاضی را دنبال نماید.

این جلسه باحضور جمعی از متقاضیان مسکن ملی شهرستان دورود، معاونین سیاسی و عمرانی فرماندار، شهردار و مسئولین استانی و شهرستانی راه و شهرسازی و پیمانکار پروژه برگزار شد و نمایندگان متقاضیان به بیان دیدگاه‌ها و انتقادات خود در خصوص تاخیر در ساخت واحد‌های مسکن ملی پرداخته و درخواست تامین هزینه مالی بیشتر برای تکمیل پروژه را مطرح کردند.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان