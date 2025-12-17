باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -وی سون-ناک، مشاور امنیت ملی کره جنوبی، اعلام کرد که سئول در حال بررسی یک توافق دوجانبه جداگانه با آمریکا در مورد برنامه‌های خود برای ساخت یک زیردریایی هسته‌ای است.

خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که وی سون-ناک این خبر را روز سه‌شنبه هنگام ورود به واشنگتن برای مشورت، حدود یک ماه پس از انتشار یک «برگه اطلاعات» مشترک توسط دو متحد که در آن تفاهمات حاصل شده در مورد تجارت و امنیت در جریان دومین اجلاس بین لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اواخر اکتبر تشریح شده بود، اعلام کرد.

وی به خبرنگاران گفت: «در مورد استرالیا، طبق بخش ۹۱ قانون انرژی اتمی آمریکا، استثنایی وجود داشت که مستلزم یک توافق دوجانبه جداگانه است. از آنجایی که ما نیز ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشیم، من این گزینه را بررسی خواهم کرد.»

یونهاپ افزود که این وضعیت مشابه کاری است که استرالیا و آمریکا هنگام انعقاد یک توافق دوجانبه جداگانه بر اساس قوانین آمریکا انجام دادند، که به آنها اجازه می‌داد توافق موجود در مورد همکاری در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را دور بزنند و راه را برای حمایت از دستیابی استرالیا به زیردریایی‌های هسته‌ای هموار کنند.

بر اساس توافق فعلی بین سئول و واشنگتن در مورد همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیرنظامی، کره جنوبی از استفاده از مواد هسته‌ای برای اهداف نظامی منع شده است.

منبع: اسپوتنیک