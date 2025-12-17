باشگاه خبرنگاران جوان - پس از انتقادات شدید، فیفا بلیتهای ارزانتری را برای جام جهانی آینده اعلام کرد. بر این اساس بلیتهای ویژه ۶۰ دلاری (معادل ۵۱ یورو) برای هر بازی در نظر گرفته شده است. نکته مهم اینکه تعداد بلیتها در این دسته بسیار محدود و در اختیار فدراسیونهای صعود کرده به جام جهانی قرار گرفته است.
این بلیتها برای همه مسابقات، از جمله فینال در دسترس است و برای هواداران کشورهای شرکتکننده در نظر گرفته شده است.
توزیع این بلیتها از سوی فدراسیونهای ملی فوتبال انجام میشود که تنها هشت درصد از بلیتها را در اختیار دارند. فیفا از فدراسیونها خواسته این بلیتها را در اختیار هواداران همیشگی تیمهای صعود کرده به جام جهانی قرار دهند تا هواداران متعصب بتوانند از امکان ویژه فیفا برای حضور در جام جهانی استفاده کنند.
۱۰ درصد از بلیتهای اختصاص داده شده (۸ درصد برای هر کشور) با مبلغ ثابت ۵۱ یورو فروخته خواهد شد. برای مثال: برای مسابقه بین بلژیک و مصر در ورزشگاه سیاتل (با ظرفیت ۶۸۰۰۰ صندلی)، تقریباً ۵۰۰ هوادار بلژیکی میتوانند از این نرخ ترجیحی بهرهمند شوند.
در بهترین حالت، چند صد هوادار برای هر مسابقه و تیم سود خواهند برد، در حالی که اکثریت قریب به اتفاق همچنان باید قیمتهای گزافی بپردازند، بسیار بالاتر از هر تورنمنت قبلی.
منبع: ایسنا