باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان، در تشریح جزئیات وضعیت محور‌های مواصلاتی جنوب استان کرمان گفت: تردد در محور جیرفت به سمت راین "گردنه سربیژن" به دلیل بارش برف، فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است و رانندگان می‌توانند از محور جبالبارز_دهبکری به عنوان مسیر جایگزین استفاده نمایند.

سرهنگ "جهانشاهی" افزود: محور "فاریاب به سمت کلکسورک" به دلیل بارش باران و طغیان رودخانه مسدود و رانندگان می‌توانند از مسیر جایگزین "فاریاب به گلاشگرد"، تردد نمایند.

رئیس پلیس راه جنوب استان در پایان ضمن اشاره به اینکه تردد در مابقی محور‌های مواصلاتی جنوب استان، روان و بدون مشکل گزارش شده است، از رانندگان خواست ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ، با احتیاط رانندگی کرده و با رعایت سرعت مجاز و مطمعنه، از سالم بودن خودرو و تجهیزات زمستانی خود اطمینان حاصل نمایند.

منبع: پلیس راه