موسسه تحقیقاتی کانترپوینت پیش‌بینی کرد میانگین قیمت فروش گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۶، افزایش ۶.۹ درصدی یافته و عرضه آنها کمتر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - موسسه تحقیقاتی کانترپوینت، روز سه‌شنبه، در یادداشتی اعلام کرد کمبود تراشه‌های حافظه که بازیگران هوش مصنوعی به آن دامن می‌زنند، احتمالا باعث افزایش قیمت گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۶ و کاهش عرضه آنها خواهد شد.

در حالی که پیش‌بینی قبلی، رشد ثابت تا مثبت عرضه گوشی‌های هوشمند را نشان می‌داد، طبق ارزیابی جدید کانترپوینت، عرضه این دستگاه‌ها در سال ۲۰۲۶، ممکن است ۲.۱ درصد کاهش یابد.

محموله‌های عرضه شده از سوی سازندگان، معادل فروش نیستند، بلکه معیاری از تقاضا هستند و تعداد دستگاه‌های ارسال شده به کانال‌های فروش مانند فروشگاه‌ها را ردیابی می‌کنند.

کانترپوینت اعلام کرد میانگین قیمت فروش گوشی‌های هوشمند می‌تواند در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل، ۶.۹ درصد افزایش یابد، در حالی که پیش‌بینی قبلی افزایش ۳.۶ درصدی را نشان می‌داد. این امر ناشی از کمبود تراشه‌های خاص و محدودیت‌ها در زنجیره تامین نیمه‌رسانا است که قیمت قطعات را افزایش می‌دهد.

ادامه ساخت مراکز داده در سطح جهان، تقاضا برای سیستم‌های توسعه یافته توسط انویدیا را افزایش داده است. انویدیا به نوبه خود از قطعات طراحی شده توسط دو شرکت تولیدکننده بزرگ تراشه حافظه شامل اس کی هاینیکس و سامسونگ، استفاده می‌کند.

با این حال، یک قطعه خاص به نام حافظه دسترسی تصادفی پویا یا DRAM که در مراکز داده هوش مصنوعی استفاده می‌شود، برای گوشی‌های هوشمند نیز حیاتی است. قیمت DRAM امسال با افزایش تقاضا نسبت به عرضه، افزایش یافته است.

در یادداشت کانترپوینت آمده است: برای گوشی‌های هوشمند رده پایین با قیمت کمتر از ۲۰۰ دلار، هزینه مواد اولیه از ابتدای سال، ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. هزینه مواد اولیه، هزینه تولید یک گوشی هوشمند است. بخش گوشی‌های هوشمند میان‌رده و رده بالا شاهد افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی هزینه‌های مواد اولیه بوده‌اند.

طبق ارزیابی کانترپوینت، قیمت حافظه می‌تواند تا سه ماهه دوم ۲۰۲۶، به میزان ۴۰ درصد دیگر افزایش یابد و در نتیجه هزینه‌های تولید بین هشت تا ۱۵ درصد بالاتر از سطوح فعلی افزایش یابد. افزایش قیمت قطعات می‌تواند به مصرف‌کنندگان منتقل شود و به نوبه خود، باعث افزایش میانگین قیمت فروش خواهد شد.

بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، کانترپوینت اعلام کرد برخی از شرکت‌ها ممکن است قطعاتی مانند ماژول‌های دوربین، نمایشگر‌ها و حتی صدا را کاهش دهند و همچنین از قطعات قدیمی دوباره استفاده کنند. تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند احتمالا سعی خواهند کرد مصرف‌کنندگان را به خرید دستگاه‌های گران‌تر خود تشویق کنند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: گوشی هوشمند ، بازار گوشی هوشمند
