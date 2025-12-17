باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور به استان کرمانشاه به ریاست محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور در این جلسه با بیان اینکه ۹ ماه از سال ۱۴۰۴ گذشته، مولدسازی را امری زمانبر دانست و در ادامه، بر تکمیل پروژهها تاکید و تصریح کرد: اگر روند تکمیل پروژهها کند باشد و آهسته پیش برود، تورم در سالهای آینده به مشکلات روند تکمیل میافزاید.
قائم پناه گفت: دستگاهها به منظور اینکه بتوانند کارهایی که به آنها سپرده شده را پیش ببرند، باید با یکدیگر تعامل کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، خاطرنشان کرد: هزینههای مربوط به ساخت راهآهن باید زودتر اختصاص پیدا کند و از وزارت راه و شهرسازی میخواهیم تا این مسئله را به صورت جدیتر پیگیری کند. همچنین امیدواریم تا تفاهمنامهای در این خصوص امضا شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به بحث اولویتبندی، افزود: باید براساس منابع، اولویتبندی صورت گیرد و پیگیری منابع مصوبات سفر رئیسجمهور اولویت اول است. باید پروژهها و مصوبات سفر انجام شود تا بتوانیم به مشکل سایر استانها نیز رسیدگی کنیم و اولویتهای بعدی را به آنها اختصاص دهیم.
قائم پناه یادآور شد: ۹ ماه از سال گذشته، در حالی که برنامهها باید از همان ابتدای سال مشخص شوند. اینکه بعد از گذشت مدت زمان زیادی از سال برای این موضوع تصمیمگیری شود به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
وی با اشاره به نظرسنجی از مردم در استانهایی که رئیسجمهور به آنها سفر کرده است، گفت: براساس این نظرسنجیها، عده قابل توجهی از مردم از نبود امکانات و فضاهای ورزشی ناراضی هستند و ما در سفر به هر استانی که داشتیم، این موضوع را دیدهایم.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به تسهیلات بانکی و اهمیت آن، اظهار کرد: استان کرمانشاه بیشترین شاخص بیکاری را داشت و در سفر رئیسجمهور به این استان قرار بر این شد که اقدامی صورت بگیرد تا این شاخص کاهش پیدا کند. بر این اساس قرار بر این شد که بانکها طی یک سال ۳۸ هزارمیلیارد تومان وام پرداخت کنند. اگر استانداری طرحی را تائید کرده و واجد شرایط اخذ وام بوده، توجیه فنی و اهلیت داشته، اما پرداخت صورت نگرفته باشد، از وزیر امور اقتصادی و دارایی، علت موضوع را پیگیری خواهم کرد تا از مدیرعامل بانکها پیگیری شود.
قائم پناه با بیان اینکه این موضوع باید جدی گرفته شود، تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی هم نامهای برای این مسئله نوشت و من در جلسه شورای عالی بانکها حضور پیدا خواهم کرد و این مسئله را پیگیری میکنم.
وی با بیان اینکه پالایشگاه قدیمی استان کرمانشاه حق گسترش و توسعه ندارد و باید از این موضوع جلوگیری شود، تصریح کرد: این پالایشگاه فقط باید در بهینه سازی سوخت فعالیت کند. اینکه بدون مصوبه استاندار به این پالایشگاه وام داده شود قابل قبول نیست؛ رئیسجمهور در نامهای برای من نوشت که علت این ماجرا را پیگیری کنم.
معاون اجرایی رئیسجمهور خطاب به مدیران بانکها، گفت: مصوبات سفر، دستور رئیسجمهور است و شما بانک دولتی هستید؛ وقتی دستور رئیسجمهور را انجام نمیدهید یعنی از دستور رئیسجمهور سرپیچی کردهاید. رهبر معظم انقلاب، شعار سال را «سرمایهگذاری برای تولید» نام گذاری کردهاند و دکتر پزشکیان در سفرهای استانی به مردم وعده میدهد که برای گردش صنعت و رونق اقتصادی وام داده شود. وقتی بانکها از وام دادن پرهیز میکنند در واقع از دستور رئیسجمهور خودداری میکنند.
قائمپناه افزود: اگر مشکلی در این خصوص وجود دارد باید آن را به استاندار اطلاع دهید تا خود استانداری در این خصوص تصمیم بگیرد. اینکه پرداخت وام در دستور کار قرار بگیرد و «لنگلنگان» تصمیم گیری شود، قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه تعامل میان استانداری و بانک، یک تعامل دو طرفه است، تصریح کرد: ۹ ماه از سال گذشته و تنها ۸ درصد وام داده شده، با این روند بیکاری در استان افزایش پیدا میکند و سبب نارضایتی مردم میشود.
معاون اجرایی رئیسجمهور تصریح کرد: من نامهای نوشتهام که در آن ذکر شده: «نظر به اینکه تصویب تسهیلات مصوبات سفر با هماهنگی بانکهای عامل میباشد، این تسهیلات مشمول رعایت حسابهای مربوط به نسبت منابع و مصارف به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته نخواهد بود و بانکهای عامل این موضوع را به مدیریتها و شعب استانی خود اعلام خواهند کرد.» خود آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز این موضوع را اعلام کرده است.
قائمپناه افزود: توقع من این است که براساس پیگیری استانداری گفته شود از ۳۸ هزارمیلیاردی که برای پرداخت تسهیلات توسط بانکها تصویب شده، چرا ۲۰ همت آن تخصیص یافته؟ مشخص هم نیست که ۸.۵ همت مابقی آیا پرداخت میشود یا خیر. ما نمیگوییم تا بیدلیل وام داده شود، اما طرحهای تصویب شده وجود دارند و مصوب بانک را نیز دارند و باید براساس پیشرفتهای فیزیکی به آنها وام داده شود.
وی با بیان اینکه ما مصوب نکردیم که بانکها بدون ضوابط وام دهند؛ پول بانکها بیتالمال است، اظهار کرد: هدف ما این است که پول دادنها باعث افزایش تولید و تولید اشتغال شود. باید مطمئن باشیم که پول داده شده بازمیگردد و توجیه فنی داشته باشد.
معاون اجرایی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: ما در بخشنامهای که در صورت جلسه و تفاهم با بانکها صورت گرفت، نوشتیم باید بانکها ظرف یک ماه به استانداری اعلام کنند. آیا طرح ارائه شده قابل توجیه است یا خیر که اگر قابل توجیه نیست استانداری طی مدت ۱۵ روز طرح جدیدی جایگزین کند. باید جدیت به خرج داد تا به نتیجه برسیم.
قائم پناه با بیان اینکه باید با رعایت قوانین وام داده شود، تاکید کرد: ما جلساتی را در ماه آینده برگزار خواهیم کرد و دستورالعملی را به تصویب میرسانیم تا مشکلاتی که وجود دارند را از طریق شورای عالی بانکها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حل کنیم و تسهیلاتی را قائل شویم تا بانکها بتوانند با خیال راحت وام پرداخت کنند.
وی بیان کرد: سرمایهگذار باید سرمایهگذاری کند و این امکان وجود ندارد که به همه کارخانهها یا به همه بخشهای یک کارخانه وام دهیم. ما ناترازی در بانکها هم داریم و نمیتوانیم کاری کنیم تا این ناترازی افزایش پیدا کند.
معاون اجرایی رئیسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود به کم آبی اشاره و اظهار کرد: مصرف آب باید کاهش پیدا کند. ۹۲ میلیارد مترمکعب آب داریم که ۸۰ میلیارد آن برای کشاورزی مصرف میشود و ۱۲ میلیارد متر مکعب آن برای شرب. این ۸۰ میلیارد باید کاهش پیدا کند و اگر این اقدام را انجام دهیم یعنی آب شرب کشور را افزایش دادهایم.
