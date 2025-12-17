بیشترین بارش‌های سامانه اخیر تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه امروز در شهرستان فیروزآباد با ۱۳۲ میلی متر ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیشترین بارش‌های سامانه اخیر تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه امروز مربوط به شهرستان فیروزآباد با ۱۳۲ میلی متر ثبت شده است.

سهم شیرازی‌ها هم از سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه امروز ۴۰ میلی متر باران است.

همچنین در آباده یک میلیمتر، اردکان ۲۲، ارسنجان ۲۸، استهبان ۵۰، اقلید ۲، ایزدخواست ۷ دهم، بوانات ۷، پاسارگاد ۲۰، تخت جمشید ۲۸، جهرم ۹۰، خرامه ۵۵، خفر ۹۹، خنج ۷۷، داراب ۷۰، درودزن ۱۲، زرقان ۲۳، زرین دشت ۹۱، سروستان ۹۰، شهرک گلستان شیراز ۲۸، شیراز ۴۰، صفاشهر ۱۰ میلیمتر باران ثبت شد.

در فراشبند ۴۲، فسا ۷۸، فورگ داراب ۹۳، فیروزآباد ۱۳۳، قیروکارزین ۱۰۱، کازرون ۵، گراش ۸۹، لار ۱۱۹، لامرد ۱۰۷، مهر ۷۴، نورآباد ۵ و نی ریز ۴۵ میلی متر بارش باران ثبت شده است.

در ایستگاه‌های خودکار هواشناسی فارس در افزر ۸۵، اوز ۱۰۶، بختگان ۳۱، جویم ۷۸، خشت ۷/۲، رستم ۵، کورده ۱۱۱، کوار ۱۰۷، کوه چنار ۵ و میمند ۱۴۸ میلی متر باران ثبت شده است.

منبع: هواشناسی فارس

