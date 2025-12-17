باشگاه خبرنگاران جوان - امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۳ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۳ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۸ میلیون و ۱۹۲ هزار تومان