باشگاه خبرنگاران جوان - امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۳ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید ۱۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
نیم سکه  ۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی  ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۳ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۱۸ میلیون و ۱۹۲ هزار تومان 
