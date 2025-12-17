رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: ازدنیمه آذرماه با ورود سامانه‌های بارشی پاییزی و زمستانی شرایط تغییر کرده و طی هفته گذشته شاهد بارش‌های گسترده در نقاط مختلف کشور بودیم

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی کشور در نشست خبری نهمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته اظهار داشت: طی پنج تا ۶ سال اخیر، ایران به‌طور جدی با شرایط خشکسالی مواجه بوده و بخش عمده آب شرب از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، در حالی که بارش‌ها در این مدت به‌شدت کاهش یافته است.  

وی افزود: از ابتدای سال آبی جاری مورخ یکم مهرماه ۱۴۰۳ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ بارش‌ها در کشور به‌شدت زیر نرمال بوده و بیش از ۸۰ درصد کاهش نسبت به میانگین بلندمدت ثبت شده است و با این حال، از نیمه آذرماه با ورود سامانه‌های بارشی پاییزی و زمستانی شرایط تغییر کرده و طی هفته گذشته شاهد بارش‌های گسترده در نقاط مختلف کشور بودیم.

وی ادامه داد: سامانه بارشی اخیر در بخش‌های غربی فعال شد و سامانه دیگری اکنون در مناطق جنوبی، نیمه شرقی و فلات ایران فعالیت دارد که انتظار می‌رود این سامانه تا روز جمعه همچنان فعال باشد و بخشی از کمبود منابع آبی استان‌های درگیر را جبران کند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به صدور هشدار قرمز برای چهار استان گفت: بیشترین بارش‌ها تا صبح امروز از ایستگاه جزیره لاوان و بندر خمیر در استان هرمزگان گزارش شده است؛ به‌طوری‌که جزیره لاوان تاکنون حدود ۱۵۱ میلی‌متر بارش داشته است. 

تاجبخش اضافه کرد: این موج بارشی به سمت شرق و شمال‌شرق کشور حرکت خواهد کرد و صبح امروز نیز در بخش‌هایی از خراسان جنوبی و مناطق مرکزی ایران بارش رخ داده است. در ارتفاعات نیز بارش‌ها به‌صورت برف گزارش شده است.

وی درباره پیش‌بینی روزهای آینده نیز گفت: از فردا تقویت یک چرخند دیگر در کشورهای همسایه جنوبی آغاز می‌شود و بارش‌های سنگین از بعدازظهر و شب فردا تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

رییس سازمان هواشناسی در ادامه بیان کرد: با عبور این سامانه، کاهش محسوس دما در بخش‌هایی از کشور رخ خواهد داد و این افت دما تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

تاجبخش با ییان اینکه "این کاهش دما از منظر تأمین حامل‌های انرژی اهمیت زیادی دارد و هشدار نارنجی نیز در این زمینه صادر شده است." تصریح کرد: این هشدار به‌منظور پیشگیری از خسارت‌های احتمالی در بخش کشاورزی، به‌ویژه سرمازدگی محصولات و همچنین در حوزه تأمین انرژی برای مردم صادر شده است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
بهره برداری از راه‌آهن اردبیل ـ میانه تا اسفند ماه
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی غرب و شمال غرب کشور از ۲۶ آذرماه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور
بارش برف و باران تا جمعه در پایتخت؛ هوا سردتر می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلالان وارد چرخه خرید و جمع آوری برنج از کشاورزان شدند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴
تامین گوشت در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شود
قیمت میوه در شب یلدا تغییری ندارد
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم برای کنترل بازار مسکن حیاتی است
ساعت کاری بانک ها از اول دی ماه ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ است
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
کنترل معاملات غیر مصرفی در بازار از طریق مالیات بر عایدی سرمایه
آخرین اخبار
قیمت ۴ محصول لبنی به زودی اصلاح می شود
بهره برداری از راه‌آهن اردبیل ـ میانه تا اسفند ماه
برخی از جرایم مالیاتی طلافروشان بخشیده شد
بازرسی ویژه بازار شب یلدا در حال انجام است+ فیلم
مجوز قیمت‌گذاری بیش از ۱۰۰ شعبه‌ی بانک آینده صادر شد
کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سد‌های تهران
بارش‌های سنگین تا پایان هفته در راه است/ کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های مختلف
اتمام تعمیرات و بهینه‌سازی پست‌ها و خطوط انتقال تا پیش از تابستان آینده
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در بازار بیمه به حدود ۵۱.۱ میلیون فقره رسید
ساعت کاری بانک ها از اول دی ماه ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ است
شناسایی و مجاز کردن ۱۰۰ هزار انشعاب غیر مجاز در سال
۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت مولد‌های برق اضطراری بدون هزینه قابل ورود به مدار است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
حذف حجم مبنا محرکی برای بازار سرمایه 
ضمانت‌نامه‌های اعتباری تولیدی طراحی شد/تأمین مواد اولیه؛ اولویت حمایتی صندوق
قیمت میوه در شب یلدا تغییری ندارد
اجرای قانون برنامه هفتم در پرداخت وام اشتغال مددجویان جدی گرفته شود
دلالان وارد چرخه خرید و جمع آوری برنج از کشاورزان شدند
اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم برای کنترل بازار مسکن حیاتی است
تامین گوشت در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شود
کنترل معاملات غیر مصرفی در بازار از طریق مالیات بر عایدی سرمایه
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
حذف حجم مبنا سرآغاز اصلاحات اساسی در ریزساختارهای بازار سرمایه
یارانه آذر ماه دهک‌های یک تا سوم درآمدی واریز شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور
افزایش کارایی و تحرک معاملات با حذف حجم مبنا از بورس
اقدامات نظارتی و جلوگیری از افزایش هیجانی قیمت‌ها در آستانه شب یلدا
زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم می‌شود