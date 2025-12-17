باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی کشور در نشست خبری نهمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته اظهار داشت: طی پنج تا ۶ سال اخیر، ایران به‌طور جدی با شرایط خشکسالی مواجه بوده و بخش عمده آب شرب از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، در حالی که بارش‌ها در این مدت به‌شدت کاهش یافته است.

وی افزود: از ابتدای سال آبی جاری مورخ یکم مهرماه ۱۴۰۳ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ بارش‌ها در کشور به‌شدت زیر نرمال بوده و بیش از ۸۰ درصد کاهش نسبت به میانگین بلندمدت ثبت شده است و با این حال، از نیمه آذرماه با ورود سامانه‌های بارشی پاییزی و زمستانی شرایط تغییر کرده و طی هفته گذشته شاهد بارش‌های گسترده در نقاط مختلف کشور بودیم.

وی ادامه داد: سامانه بارشی اخیر در بخش‌های غربی فعال شد و سامانه دیگری اکنون در مناطق جنوبی، نیمه شرقی و فلات ایران فعالیت دارد که انتظار می‌رود این سامانه تا روز جمعه همچنان فعال باشد و بخشی از کمبود منابع آبی استان‌های درگیر را جبران کند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به صدور هشدار قرمز برای چهار استان گفت: بیشترین بارش‌ها تا صبح امروز از ایستگاه جزیره لاوان و بندر خمیر در استان هرمزگان گزارش شده است؛ به‌طوری‌که جزیره لاوان تاکنون حدود ۱۵۱ میلی‌متر بارش داشته است.

تاجبخش اضافه کرد: این موج بارشی به سمت شرق و شمال‌شرق کشور حرکت خواهد کرد و صبح امروز نیز در بخش‌هایی از خراسان جنوبی و مناطق مرکزی ایران بارش رخ داده است. در ارتفاعات نیز بارش‌ها به‌صورت برف گزارش شده است.

وی درباره پیش‌بینی روزهای آینده نیز گفت: از فردا تقویت یک چرخند دیگر در کشورهای همسایه جنوبی آغاز می‌شود و بارش‌های سنگین از بعدازظهر و شب فردا تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

رییس سازمان هواشناسی در ادامه بیان کرد: با عبور این سامانه، کاهش محسوس دما در بخش‌هایی از کشور رخ خواهد داد و این افت دما تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

تاجبخش با ییان اینکه "این کاهش دما از منظر تأمین حامل‌های انرژی اهمیت زیادی دارد و هشدار نارنجی نیز در این زمینه صادر شده است." تصریح کرد: این هشدار به‌منظور پیشگیری از خسارت‌های احتمالی در بخش کشاورزی، به‌ویژه سرمازدگی محصولات و همچنین در حوزه تأمین انرژی برای مردم صادر شده است.