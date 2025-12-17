اداره کل حفاظت محیط‌زیست فارس با اشاره به کاهش دما و بارش برف در استان، گفت: خطر نزدیک شدن حیوانات وحشی به جاده‌ها و سکونتگاه‌های انسانی افزایش یافته و رانندگان باید با احتیاط کامل از جان حیات‌وحش محافظت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دنبال کاهش شدید دما و برودت هوا همراه با بارش برف در بخش‌هایی از استان، احتمال خروج حیات وحش از زیستگاه‌های اصلی و نزدیک شدن آنها به حاشیه جاده‌ها، مناطق ناامن و سکونتگاه‌های انسانی افزایش یافته است.

این اداره کل از از عموم مردم و به ویژه رانندگانی که در محور‌های مواصلاتی کوهستانی و سردسیر تردد می‌کنند، درخواست کرده است با رعایت احتیاط کامل و کاهش سرعت، به حفظ جان حیوانات وحشی کمک کنند.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: در صورت مشاهده هرگونه حیوان وحشی در نزدیکی جاده‌ها یا مناطق حاشیه‌ای، تاکید می‌شود که از نزدیک شدن، غذا دادن یا هرگونه آزار و اذیت آنها خودداری کنید و موضوع را در اسرع وقت به نزدیک‌ترین واحد محیط زیست یا شماره تلفن‌های اضطراری مربوطه گزارش دهید تا تیم‌های اجرایی برای هدایت ایمن حیوانات و پایش وضعیت اقدام کنند.

اداره کل محیط زیست فارس تاکید کرده است: حفظ و امنیت حیات وحش در این روز‌های سرد، وظیفه‌ای همگانی است.

