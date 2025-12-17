معاون راهداری اداره کل حمل‌و‌نقل استان اردبیل از انجام ۱ هزار و ۷۰۰ کیلومتر باند برفروبی در محور‌های مواصلاتی استان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیدین هاشمی با بیان اینکه اکثر محور‌های مواصلاتی استان با بارش پراکنده و خفیف برف‌و باران به‌ویژه در محور‌های کوهستانی و گردنه‌ها همراه است گفت: در محور‌های اردبیل آستارا و اردبیل - سرچم - بودالالو و محور اردبیل - سرعین شاهد بارش پراکنده برف و محور اسالم - خلخال بارش برف همراه با کولاک است.

او افزود: با تلاش شبانه‌روزی راهداران کلیه محور‌های مواصلاتی استان باز است و تردد در آنها به‌صورت روان و ایمن امکان‌پذیر است.

معاون راهداری اداره کل حمل‌و‌نقل استان اردبیل با اشاره به اینکه هیچ یک از راه‌های روستایی مسدود نیست و در گردنه‌ها و محور‌های کوهستانی شاهد بارش پراکنده برف هستیم، گفت: تنها محور پونل به گیلان از طرف استان گیلان مسدود است.

معاون راهداری استان اردبیل از زمان آغاز بارش برف تاکنون از انجام ۱ هزار و ۷۰۰ کیلومتر باند برفروبی در محور‌های مواصلاتی استان اردبیل خبر داد و افزود: همچنین ۴۵۰ تن نمک و شن در جاده‌های استان مصرف شده است.

هاشمی فعالیت و خدمات‌رسانی ۴۰۰ نفر نیروی انسانی و ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات را در محور‌های مواصلاتی استان اردبیل یادآور شد و تصریح کرد: هم اکنون راهداران در تمامی محور‌های مواصلاتی در حال برف‌روبی و نمک‌پاشی هستند و تردد در همه راه‌های اصلی و فرعی و روستایی جریان دارد.

او بیان کرد: هم‌وطنانی که قصد تردد در محور‌های مواصلاتی را دارند قبل از سفر جهت اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان تماس گرفته و همچنین حتماً تجهیزات زمستانی به‌خصوص زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.

منبع: راهداری

برچسب ها: برف روبی جاده ، محورهای مواصلاتی استان ، بارش برف و باران ، راههای روستایی ، تجهیزات زمستانی
خبرهای مرتبط
کلیه محور‌های مواصلاتی استان اردبیل باز است
آماده باش نیرو‌های راهداری در محور‌های مواصلاتی اردبیل/کلیه محور‌های استان باز است
اردبیل؛
بازگشایی راه 45 روستای مسدود شده در شهرستان نمین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محور پونل– خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود است
بازار شب یلدای اردبیل زیر ذره بین تعزیرات حکومتی اردبیل
اخذ سند مالکیت برای ۲۵۶ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌های اردبیل
برخی از مدارس اردبیل در نوبت بعد از ظهر غیرحضوری شد
انجام ۱۷۰۰ کیلومتر باند برف‌روبی در محور‌های مواصلاتی اردبیل
ذخیره سازی ۳۰۰ تن روغن خوراکی تنظیم بازار در اردبیل
کشف کالای قاچاق با ارزش ۷۰ میلیارد تومان در گمرک بیله سوار
۵ مصدوم در اثر حادثه رانندگی در پارس آباد
توسعه حمل ونقل پاک در شهر اردبیل رویکرد اساسی است
ثبت ۱۵ سانتی‌متر برف در استان اردبیل
آخرین اخبار
ثبت ۱۵ سانتی‌متر برف در استان اردبیل
۵ مصدوم در اثر حادثه رانندگی در پارس آباد
توسعه حمل ونقل پاک در شهر اردبیل رویکرد اساسی است
ذخیره سازی ۳۰۰ تن روغن خوراکی تنظیم بازار در اردبیل
کشف کالای قاچاق با ارزش ۷۰ میلیارد تومان در گمرک بیله سوار
انجام ۱۷۰۰ کیلومتر باند برف‌روبی در محور‌های مواصلاتی اردبیل
برخی از مدارس اردبیل در نوبت بعد از ظهر غیرحضوری شد
محور پونل– خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود است
بازار شب یلدای اردبیل زیر ذره بین تعزیرات حکومتی اردبیل
اخذ سند مالکیت برای ۲۵۶ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌های اردبیل
لینک جایزه‌های شب یلدا جعلی است
اردبیل از استان‌های موفق و برتر در کنترل بیماری تب برفکی است
امضای تفاهم نامه همکاری استقرار کشاورزی هوشمند و دانش بنیان در شرکت ملی پارس
اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان به پروژه‌های راه و شهرسازی اردبیل