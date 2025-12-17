باشگاه خبرنگاران جوان - آیدین هاشمی با بیان اینکه اکثر محور‌های مواصلاتی استان با بارش پراکنده و خفیف برف‌و باران به‌ویژه در محور‌های کوهستانی و گردنه‌ها همراه است گفت: در محور‌های اردبیل آستارا و اردبیل - سرچم - بودالالو و محور اردبیل - سرعین شاهد بارش پراکنده برف و محور اسالم - خلخال بارش برف همراه با کولاک است.

او افزود: با تلاش شبانه‌روزی راهداران کلیه محور‌های مواصلاتی استان باز است و تردد در آنها به‌صورت روان و ایمن امکان‌پذیر است.

معاون راهداری اداره کل حمل‌و‌نقل استان اردبیل با اشاره به اینکه هیچ یک از راه‌های روستایی مسدود نیست و در گردنه‌ها و محور‌های کوهستانی شاهد بارش پراکنده برف هستیم، گفت: تنها محور پونل به گیلان از طرف استان گیلان مسدود است.

معاون راهداری استان اردبیل از زمان آغاز بارش برف تاکنون از انجام ۱ هزار و ۷۰۰ کیلومتر باند برفروبی در محور‌های مواصلاتی استان اردبیل خبر داد و افزود: همچنین ۴۵۰ تن نمک و شن در جاده‌های استان مصرف شده است.

هاشمی فعالیت و خدمات‌رسانی ۴۰۰ نفر نیروی انسانی و ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات را در محور‌های مواصلاتی استان اردبیل یادآور شد و تصریح کرد: هم اکنون راهداران در تمامی محور‌های مواصلاتی در حال برف‌روبی و نمک‌پاشی هستند و تردد در همه راه‌های اصلی و فرعی و روستایی جریان دارد.

او بیان کرد: هم‌وطنانی که قصد تردد در محور‌های مواصلاتی را دارند قبل از سفر جهت اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان تماس گرفته و همچنین حتماً تجهیزات زمستانی به‌خصوص زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.

منبع: راهداری