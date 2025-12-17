در پی یک حمله در سیدنی که ۱۵ کشته بر جای گذاشت، برگزارکنندگان مراسم شب سال نو از لغو تمامی جشن‌های ساحل بوندی خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس اعلام برگزارکنندگان، مراسم جشن شب سال نو که قرار بود در ساحل «بوندی» (Bondi) شهر سیدنی استرالیا برگزار شود، در پی حمله تروریستی یکشنبه گذشته لغو شد.

برگزارکنندگان در بیانیه‌ای اعلام کردند: «می‌دانیم که هزاران نفر از افراد جامعه ما، چه در داخل استرالیا و چه در خارج از کشور، چشم‌انتظار بازگشت جشن‌های شب سال نو به ساحل بوندی پس از بیش از یک دهه بودند. اما ما در بوندی، به‌ویژه در لحظات غم و اندوه، در کنار هم می‌ایستیم. زمانی که وقت مناسب فرا برسد، دوباره با همان روحیه مراقبت، همبستگی و شادی که ویژگی ماست، گرد هم خواهیم آمد.»

این جشن‌ها شامل یک جشنواره موسیقی الکترونیک و برنامه‌های ویژه خانواده‌ها بود که به دلیل فضای سوگواری و امنیتی لغو شده است. یکشنبه گذشته، دو نفر به سمت جمعیتی که در حال جشن گرفتن عید یهودی «حنوکا» در این ساحل مشهور بودند، تیراندازی کردند که منجر به کشته شدن ۱۵ نفر و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر شد.

یکی از مهاجمان به ضرب گلوله نیرو‌های امنیتی کشته شد و مهاجم دوم به شدت مجروح و توسط پلیس بازداشت شده است. در زمان تیراندازی نیز یک قهرمان مسلمان با احمد الاحمد با وجود اینکه غیرنظامی و پدر دو فرزند بود به یکی از مهاجمان حمله کرده و مانع از تیراندازی بیشتر به سوی یهودیان حاضر در جشن شد.

منبع: آر تی

