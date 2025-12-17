باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل در نشست خبری نهمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته اظهار کرد: تعیین تکلیف کریدورها که هم الزام قانونی و هم ضرورت ملی است، با تأکید ریاست جمهوری، وزیر راه و شهرسازی و در چارچوب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه حمل‌ونقل در دستور کار دولت قرار گرفته و امروز یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کریدورها می‌تواند در آینده به‌عنوان یکی از منابع مهم درآمدی کشورها و جایگزین نفت و انرژی شود، افزود: طبیعی است که با چنین رویکردی باید تکلیف کریدورهای کشور روشن شود و در این میان، کشورهای همسایه نیز به‌طور جدی در حال توسعه کریدورهای خود هستند.

وی با اشاره به کریدور شمال ـ جنوب گفت: این مسیر شامل خطوط ریلی، آزادراهی و بزرگراهی از آستارا به چابهار و یا از آستارا به بندرعباس است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل تصریح کرد: عراق نیز به‌عنوان رقیب منطقه‌ای، کریدورهایی در بندر ام‌القصر ایجاد کرده است. پس نتیجه می گیریم کریدورها صرفاً مسیرهای جابه‌جایی بار و مسافر نیستند؛ بلکه مزیت‌های فراوانی دارند و می‌توانند در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی نقش‌آفرین باشند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل ادامه داد: در حوزه ریلی تاکنون ۹ کریدور تعریف شده است؛ شامل مسیرهای شمال ـ جنوب و سه کریدور شرقی ـ غربی. شاخص‌ترین مسیر شمال ـ جنوب، کریدور آستارا ـ چابهار است. همچنین ۱۱ کریدور بزرگراهی طراحی شده که ۶ مسیر آن شمال ـ جنوب و ۵ مسیر شرقی ـ غربی است.

بازوند با بیان اینکه در بخش آزادراهی نیز هفت کریدور با مشارکت دولت و بخش خصوصی در حال اجراست، گفت: یکی از مهم‌ترین آنها کریدور دریای خزر ـ خلیج فارس است که از چالوس تا ماهشهر امتداد دارد و حدود ۵۳ درصد آن توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود.

وی درباره کریدورهای بزرگراهی اصلی کشور گفت: طرح کمربند پیرامونی کشور در قالب کریدور غرب تعریف شده و از مرز بازرگان آغاز می‌شود، به شلمچه، سپس چابهار و سرخس می‌رسد و دوباره به مرز بازرگان باز می‌گردد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل گفت: از این میان چهار کریدور بزرگراهی نقش مهمی در ارتباط ایران با کشورهای همسایه دارند و تکمیل آنها نیازمند احداث مسیرهای آنتنی به طول حدود ۷۷۰ کیلومتر است که در دستور کار قرار دارد.

بازوند درباره عملکرد این شرکت و پروژه‌هایی که قرار است تا پایان سال افتتاح و به بهره برداری برسد، گفت: با توجه به شاخص‌های مدنظر، در حوزه بزرگراهی شرکت ساخت در سال‌های گذشته به‌طور متوسط حدود ۱۸۰ کیلومتر در سال احداث کرده است.

وی افزود: اما در ۹ ماه اخیر توانستیم رکورد جدیدی ثبت کنیم و امسال مطمئناً بیش از هزار و صد کیلومتر راه اصلی و بزرگراه به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل از برنامه‌ریزی برای است افتتاح پروژه‌های متعدد تا پایان سال خبر داد و گفت: در بخش ریلی، امسال حدود ۴۷۰ کیلومتر مسیر خاش ـ زاهدان در دستور کار قرار دارد که امیدواریم تا اسفند ماه به بهره‌برداری برسد.

افتتاح راه‌آهن اردبیل ـ میانه در اسفندماه

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به پروژه راه‌آهن اردبیل ـ میانه به طول ۱۷۴ کیلومتر اشاره کرد و گفت: این پروژه پس از ۲۲ سال تکمیل شده، ان‌شاءالله در اسفند ماه افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۴ سال مهمی برای تکمیل پروژه‌های ریلی و آزادراهی کشور خواهد بود؛ اظهار کرد: در حوزه آزادراه‌ها، سال گذشته ۷۷ کیلومتر به بهره‌برداری رسید و برای امسال ۱۰۶ کیلومتر در نظر گرفته شده که قطعاً افتتاح خواهد شد؛ هرچند امیدواریم این میزان به ۱۷۰ یا حتی ۱۸۰ کیلومتر برسد.

به گفته بازوند؛ بخشی از آزادراه حرم تا حرم به طول ۳۵ کیلومتر در فاصله گرمسار تا سمنان آماده بهره‌برداری است.

وی افزود: در کرمانشاه نیز کریدوری در حال تکمیل است که برای ایام اربعین بسیار کاربردی خواهد بود و تأثیر مهمی در غرب کشور دارد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه افزود: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۰ کیلومتر از این کریدور افتتاح شود و در بسیاری از استان‌ها نیز بخش‌هایی از پروژه‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید.

بازوند افزود: کنارگذر ماهشهر به طول ۲۳ کیلومتر نیز در حال آماده‌سازی برای افتتاح است که ادامه مسیر بزرگراهی جنوب کشور محسوب می‌شود که حلقه اتصال کریدور غرب از مرز بازرگان تا بندر امام خمینی را فعال خواهد کرد و نقش مهمی در شبکه بزرگراهی کشور ایفا می‌کند