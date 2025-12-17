نیویورک‌تایمز از طرح مشترک آمریکا و اروپا برای اعزام نیرو‌های نظامی به اوکراین و اعطای تضمین‌های امنیتی مشابه ناتو پس از پایان جنگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «نیویورک تایمز» گزارش داد که آمریکا و اتحادیه اروپا طرحی را برای «استقرار نیرو‌های نظامی اروپایی در اوکراین پس از پایان درگیری‌ها» تدوین کرده‌اند.

طبق این گزارش، سند مذکور شامل اعزام نیرو‌های مسلح اروپایی به اوکراین برای حمایت از این کشور و تضمین امنیت در حوزه‌های هوایی و دریایی است. 

دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی در نشست‌های خود در برلین، دو سند مربوط به حمایت‌های پس از توافق را بررسی کردند اول: ارائه تضمین‌های امنیتی مشابه ماده ۵ منشور ناتو که همان دفاع دسته‌جمعی است و دوم: تقویت ارتش اوکراین و حفظ توان نیرو‌های آن در سطح ۸۰۰ هزار نفر.

 «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان، روز دوشنبه تایید کرد که کشور‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر اعطای تضمین‌های امنیتی «مشابه ماده ۵» به اوکراین به توافق رسیده‌اند. از سویی دیگر خبرگزاری «آکسیوس» به نقل از یک مقام نامشخص آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا معتقد است امکان متقاعد کردن روسیه برای موافقت با این بندها وجود دارد.

این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بار‌ها تایید کرده است که الحاق اوکراین به ناتو (یا دریافت تضمین‌های مشابه آن) برای روسیه به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

منبع: آر تی

