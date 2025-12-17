علائم خاص افسردگی ممکن است دهه‌ها قبل از بروز از دست دادن حافظه، از شاخص‌های اولیه زوال عقل باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه طولانی مدت در بریتانیا نشان داده است که علائم خاص افسردگی ممکن است دهه‌ها قبل از بروز از دست دادن حافظه، از شاخص‌های اولیه زوال عقل باشند.

در این مطالعه، محققان داده‌های سلامت ۵۸۱۱ بزرگسال ۴۵ تا ۶۹ ساله را که در مورد سلامت روان آنها، از جمله ۳۰ علامت رایج افسردگی، سوالاتی پرسیده شده بود، تجزیه و تحلیل کردند.

در طول یک دوره پیگیری ۲۳ ساله، ۵۸۶ نفر به زوال عقل مبتلا شدند. تیم تحقیقاتی دریافت افرادی که پنج یا بیشتر از شش علامت هشدار دهنده را نشان می‌دادند، بیشتر در معرض ابتلا به زوال عقل بودند. این علائم عبارتند از:

افزایش اضطراب و استرس.

مشکل در تمرکز.

از دست دادن توانایی مقابله با مشکلات.

کمبود گرمی و محبت نسبت به دیگران.

از دست دادن اعتماد به نفس.

نارضایتی از انجام کار‌های روزانه.

محققان توضیح دادند که تشخیص این علائم می‌تواند پزشکان را قادر سازد تا افراد در معرض خطر ابتلا به زوال عقل را سال‌ها قبل از شروع علائم رایج‌تر مانند از دست دادن حافظه و اختلال شناختی شناسایی کنند.

نتایج نشان داد که کمبود اعتماد به نفس، خطر ابتلا را ۵۱٪ افزایش می‌دهد، در حالی که ناتوانی در مقابله با مشکلات، آن را ۴۹٪، احساس بی‌تفاوتی و کمبود محبت را ۴۴٪ و استرس و اضطراب را ۳۴٪ افزایش می‌دهد. نارضایتی از کار‌های روزانه نیز این خطر را ۳۳٪ و مشکل در تمرکز را ۲۹٪ افزایش می‌دهد.

دکتر فیلیپ فرانک، محقق دانشگاه کالج لندن و نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: «یافته‌ها نشان می‌دهد که خطر ابتلا به زوال عقل با مجموعه‌ای خاص از علائم افسردگی مرتبط است، نه با افسردگی به طور کلی. نظارت بر این علائم، تصویر واضح‌تری از افرادی که دهه‌ها قبل از ابتلا به بیماری در معرض خطر بیشتری هستند، به ما می‌دهد.»

دکتر ریچارد اوکلی، مدیر وابسته تحقیقات و نوآوری در انجمن آلزایمر، خاطرنشان کرد: «رابطه بین زوال عقل و افسردگی پیچیده است، اما این مطالعه به ما کمک می‌کند تا نحوه ارتباط آنها را درک کنیم و دری را برای پیشگیری زودهنگام باز می‌کند.»

این مطالعه در مجله روانپزشکی لنست منتشر شد.

منبع: دیلی میل

برچسب ها: زوال عقل ، علائم زوال عقل ، افسردگی ، استرس ، اعتماد به نفس
یک شب مانده به کنکور؛
بایدها و نبایدهای ساعات پایانی منتهی به کنکور
تحریک چشم باعث درمان افسردگی می‌شود
نشانه‌های زودرس زوال عقل که باید مراقب آن بود
