معاون اجرایی رئیس‌جمهور از هدف‌گذاری برای تکمیل سامانه پایش پروژه‌های کلان کشور در حوزه انرژی، سلامت، آموزش و کشاورزی تا پیش از عید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهاردهمین نشست شورای راهبری رصد پروژه‌های ملی با محوریت بررسی سامانه رصد و پایش برنامه‌ها و پروژه‌های مهم ملی برگزار شد. در این نشست وضعیت طراحی و استقرار سامانه رصد و پایش پروژه‌های اولویت‌دار در حوزه وزارتخانه‌های نیرو، آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و نفت مورد بررسی قرار گرفت.

پروژه‌های ملی مرتبط با توسعه انرژی خورشیدی، تحقق عدالت آموزشی و مدرسه‌سازی، استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده، اصلاح الگوی کشت و مدیریت منابع آب، و همچنین کاهش فلر‌های نفتی از محور‌های اصلی این جلسه بود.

محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این نشست با اشاره به مصوبات جلسه پیشین بر ضرورت تسریع در روند اجرا تاکید کرده و گفت: با توجه به اهمیت سرعت‌بخشی به کار، پیشنهاد می‌کنم جلسات آینده به‌صورت چرخشی در هر یک از وزارتخانه‌ها و با حضور وزیر مربوطه برگزار شود تا هماهنگی‌ها به‌صورت مستقیم انجام شود.

وی با بیان اینکه وزارتخانه‌های نیرو، آموزش‌وپرورش، بهداشت، نفت و سایر دستگاه‌های مرتبط در این فرآیند نقش دارند، افزود: ضروری است از قبل با مسئولان حوزه فناوری اطلاعات هر دستگاه هماهنگی لازم انجام شده و صورت‌جلسه‌ای به همراه اکشن‌پلن مشخص تدوین شود. در غیر این صورت، روند کار با وقفه مواجه خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: هدف‌گذاری ما این است که تا پیش از عید، اطلاعات همه پروژه‌ها به‌طور کامل تجمیع شود تا امکان پایش و تصمیم‌گیری دقیق برای رییس جمهور فراهم شود.

قائم‌پناه با اشاره به اجماع صورت‌گرفته در جلسه قبل، تاکید کرد: تمرکز فعلی صرفا بر پنج محور اصلی عدالت آموزشی، انرژی خورشیدی، نظام ارجاع و پزشک خانواده، مدیریت آب و اصلاح الگوی کشت و فلر‌های نفتی خواهد بود و موضوع جدیدی به آن اضافه نمی‌شود.

وی افزود: این محور‌ها دارای پشتوانه قانونی و مبنای علمی هستند و هدف ما انجام کار واقعی و غیرصوری است. تمامی پیشرفت‌ها و چالش‌ها باید شفاف و مبتنی بر واقعیت ثبت و گزارش شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به پروژه‌های حوزه نفت، خواستار دسترسی دقیق به داده‌های مربوط به فلر‌های نفتی شد و گفت: لازم است اطلاعات کاملی از تعداد مشعل‌ها، موقعیت جغرافیایی آنها، برنامه زمان‌بندی خاموشی، وضعیت قرارداد‌ها و موانع اجرایی در داشبورد مدیریتی قابل مشاهده باشد و حتی امکان راستی‌آزمایی میدانی نیز فراهم شود.

قائم‌پناه در حوزه بهداشت و درمان نیز بر ضرورت تعیین هدف‌گذاری نهایی نظام ارجاع و پزشک خانواده تا پایان دوره تاکید کرد و اضافه کرد: شاخص‌ها و نقاط کنترلی باید به‌صورت دقیق تعریف شود از پوشش پزشک خانواده و ارجاع بیماران از سطح یک به سطح دو گرفته تا پایش مستمر بیماران و تشکیل پرونده سلامت جامع. این داده‌ها باید شفاف و قابل پایش در سامانه منعکس شود.

منبع: ریاست جمهوری

