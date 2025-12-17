باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - قاسم علیپور در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش نیرو‌های مسلح در استان فارس باحضور جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی استان فارس با اشاره به جایگاه علم و پژوهش عنوان کرد: در جهانی که سرعت تحولات دانش و فناوری، مرز‌های دیروز را به سرعت درنوردیده، دیگر نمی‌توان با تکیه بر داشته‌های گذشته، آینده را ساخت.

معاون هماهنگ کننده سپاه فجر استان فارس ادامه داد: امروز، قدرت واقعی ملت‌ها نه فقط در منابع زیرزمینی، بلکه در مغزافزار و توان تولید دانش بومی نهفته است.

او همچنین گفت: ما در جمهوری اسلامی ایران، به برکت انقلاب اسلامی و تأکید مستمر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و مجاهدت شهدای دانشمند در عرصه‌های مختلف بر علم و پژوهش، از یک کشور واردکننده دانش به یک کشور تولیدکننده و صادرکننده دانش در بسیاری از حوزه‌ها تبدیل شده‌ایم.

مرتضی شریفی، رئیس هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج علمی، پژوهشی استان فارس نیز در این نشست گفت: در جنگ دوازده روزه جمله دانایی، توانایی می‌آورد را در عمل دیدیم که لزوم توجه بیش از پیش به حوزه علم و پژوهش را متذکر می‌شود.

او با اشاره به اینکه باید علم و پژوهش مردمی شود، تصریح کرد: باتوجه به اینکه بسیج متشکل از آحاد مردم است، میتواند در بحث مردمی شدن حوزه علم و پژوهش نقشی مهم را ایفا کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه ملی مهارت از مذاکرات با سازمان مدیریت برنامه ریزی استان فارس جهت حمایت از طرح‌ها و ایده‌های فناورانه بسیجیان سازمان بسیج علمی استان خبر داد.

سرتیپ‌دوم پاسدار یدالله کشاورز، فرمانده لشکر عملیاتی ۱۹ فجر فارس در این جلسه با بیان اینکه نیاز، مادر اختراعات است، اذعان داشت: تغییرات بمنظور تسریع در امور است و ما برای رسیدن به مرجعیت علمی نیاز داریم در حوزه علم و تکنولوژی سرعت بیشتری داشته باشیم.

او با گلایه از بسیاری از تحقیقات صورت گرفته عنوان کرد: پژوهش‌ها و تحقیقات ما باید براساس نیاز‌ها و اولویت‌های جامعه باشد ولی در برهه کنونی بسیاری از این تحقیقات در میدان عمل کاربردی ندارند.

سرهنگ حمید افرامن، معاون اجتماعی فراجا از دیگر سخنرانان این نشست بود که با اشاره به پژوهش‌های صورت گرفته، گفت: بیشتر پژوهش‌های انجام شده منجر به عمل نمی‌شود که نیاز است در این خصوص بازنگری شود.

او همچنین درخصوص ارتباط دانشگاه و صنعت و حمایت از نخبگان به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت.

سید علی اصغر موسوی، مسئول بسیج اساتید استان فارس نیز در سخنانی به مهمترین اقدامات و برنامه‌های این سازمان در حوزه علم و پژوهش پرداخت و گفت: نگاه ما در حوزه تحقیقات، نگاه مسئله محور با تاکید بر حل نیاز‌های کشور و جامعه است.

او ادامه داد: به همین منظور یکی از برنامه‌های مهم ما این است که پایان نامه‌ها را به سمت کاربردی و عملی سوق دهیم.

موسوی با اشاره به شبکه سازی و جریان سازی علمی در دانشگاه‌ها بویژه در میان اساتید دانشگاهی، خاطر نشان کرد: با شناسایی ظرفیت‌های صنعت و بهره گیری از پتانسیل‌های اساتید دانشگاه به دنبال ارتباط موثر دانشگاه با صنعت بمنظور حل مشکلات و نیاز‌های واحد‌های صنعتی و تولیدی هستیم.

او همچنین با بیان اینکه در هفته آینده اختتامیه جشنواره شهید چمران را خواهیم داشت، تصریح کرد: در این جشنواره که هر دو سال یکبار برگزار میشود، نسبت به دوره قبل با رشد آثار پژوهشی دریافتی مواجه هستیم و بیش از هزار اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

مجید میکائیلی، رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس با ذکر اینکه نیاز است الگو‌های موفق به جامعه معرفی و تکثیر شود، اظهار داشت: باید استان فارس با حجم بالای ظرفیت خود در حوزه علم و فناوری، پیشگام ترویج و توسعه آن در سطوح مختلف باشد.

او ادامه داد: در اکوسیستم فناوری و نوآوری باید برای نسل جدید الگوسازی کرده و فارس را به پایتخت علم و فناوری در کشور تبدیل کنیم.

دبیر قرارگاه جهاد علم و فناوری استان فارس با تشکر ویژه از سردار بوعلی، فرمانده سپاه فجر استان بابت نگاه ویژه ایشان به حوزه علم و فناوری اذعان داشت: با حمایت‌های فرمانده سپاه فجر استان، در فارس ۱۵ مرکز رشد و ۱۰۰ پایگاه علمی فعال است و تعداد بسیاری از محققان و پژوهشگران و صاحبان ایده در آن مشغول کار و تلاش هستند.

او در خصوص مقالات علمی نیز عنوان کرد: از نگاه مقاله محوری صرف باید عبور کرد و با تمرکز بر مسائل و نیازها، مقالات و پژوهش‌ها را اثربخش نموده که برهمین اساس فعالیت‌ها و برنامه‌ها در سازمان بسیج علمی استان فارس برنامه ریزی شده و در دست اقدام است.

میکائیلی همچنین از برگزاری دوازدهمین جنشواره جهادگران علم و فناوری در دی ماه سال جاری در استان فارس خبر داد.

معاون دانش و پژوهش سپاه فجر استان فارس نیز در این جلسه گفت: طی دو سال گذشته سپاه فجر استان به لطف خدا توانسته رتبه برتر کشور در حوزه دانشی را به خود اختصاص دهد.

او از چاپ ۱۹ عنوان کتاب به سه زبان فارسی، انگلیسی و روسی خبر داد و گفت: ۵ کلان پروژهدانشی مسئله محور را در دستورکار داریم که به زودی به سرانجام خواهند رسید.

معاون دانش و پژوهش سپاه فجر استان فارس همچنین از فعالیت ۲۰ تیم اندیشه ورز، برگزاری بیش از ۷۰ کرسی نظریه پردازی، ۵ رویداد ملی و دو دوره نمایشگاه دستاورد‌ها خبر داد.

در این جلسه از کتاب رهیافت‌های میان رشته‌ای در مطالعات امنیتی و دانش نظامی و پوستر رویداد‌های سدرا و پادگان پاک رونمایی شد. گفتنی است رویداد سدرا که به منظور حمایت بلاعوض از ایده‌ها و نوآوری‌های مسئله محور خواهد بود، در دو بخش فنی، مهندسی و علوم انسانی به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس برگزار خواهد شد.

همچنین در پایان از برترین‌های حوزه‌های مختلف علمی، پژوهشی و تحقیقاتی تجلیل به عمل آمد.