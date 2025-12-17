باشگاه خبرنگاران جوان - سید علاالدین کراماتی در مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، با اشاره به ضرورت بهرهگیری از تجربه ملتهایی که توانستهاند بر بحرانهای بزرگ غلبه کنند، گفت: عبور از شرایط دشوار نیازمند نگاه علمی و استفاده از ظرفیت نخبگان است.
او با بیان اینکه آلمان پس از جنگهای جهانی و پیامدهای پیمان ورسای با مشکلات اقتصادی سنگینی مواجه بود، افزود: این کشور با اتکا به دانش و توانمندی دانشمندان خود توانست از دل بحران برخیزد و امروز به یکی از قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شود.
کراماتی تأکید کرد: ایران نیز میتواند با اتحاد مردم و دولت و با بهرهگیری از ظرفیت علمی و پژوهشی نخبگان، جایگاهی شایسته در عرصه جهانی به دست آورد. هر زمان دانش مبنای تصمیمگیری باشد، تبعیضهای غیرعقلانی از میان میرود و زنان در کنار مردان نقشآفرینی مؤثری در توسعه علمی و اجتماعی خواهند داشت.
فرماندار شیراز با اشاره به نمونههای برجسته زنان دانشمند ایرانی، از جمله زندهیاد مریم میرزاخانی، خاطرنشان کرد: حضور بانوان در عرصههای علمی و اجتماعی باید بیش از پیش تقویت شود، چراکه تساوی و برابری جنسیتی یکی از مؤلفههای اساسی پیشرفت پایدار است.
او در پایان گفت: آبادانی ایران تنها با تکیه بر علم و دانش امکانپذیر است؛ دانشی که مرزهای نابخردانه را از میان برمیدارد و زمینهساز شکوفایی همهجانبه کشور خواهد بود.
منبع: فرمانداری شیراز