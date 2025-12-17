فرماندار شیراز با تأکید بر نقش دانش در توسعه کشور گفت: ایران می‌تواند با اتحاد مردم و دولت و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان جایگاهی شایسته در جهان به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علاالدین کراماتی در مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربه ملت‌هایی که توانسته‌اند بر بحران‌های بزرگ غلبه کنند، گفت: عبور از شرایط دشوار نیازمند نگاه علمی و استفاده از ظرفیت نخبگان است.

او با بیان اینکه آلمان پس از جنگ‌های جهانی و پیامد‌های پیمان ورسای با مشکلات اقتصادی سنگینی مواجه بود، افزود: این کشور با اتکا به دانش و توانمندی دانشمندان خود توانست از دل بحران برخیزد و امروز به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شود.

کراماتی تأکید کرد: ایران نیز می‌تواند با اتحاد مردم و دولت و با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و پژوهشی نخبگان، جایگاهی شایسته در عرصه جهانی به دست آورد. هر زمان دانش مبنای تصمیم‌گیری باشد، تبعیض‌های غیرعقلانی از میان می‌رود و زنان در کنار مردان نقش‌آفرینی مؤثری در توسعه علمی و اجتماعی خواهند داشت.

فرماندار شیراز با اشاره به نمونه‌های برجسته زنان دانشمند ایرانی، از جمله زنده‌یاد مریم میرزاخانی، خاطرنشان کرد: حضور بانوان در عرصه‌های علمی و اجتماعی باید بیش از پیش تقویت شود، چراکه تساوی و برابری جنسیتی یکی از مؤلفه‌های اساسی پیشرفت پایدار است.

او در پایان گفت: آبادانی ایران تنها با تکیه بر علم و دانش امکان‌پذیر است؛ دانشی که مرز‌های نابخردانه را از میان برمی‌دارد و زمینه‌ساز شکوفایی همه‌جانبه کشور خواهد بود.

منبع: فرمانداری شیراز

برچسب ها: علم ، ظرفیت ، نخبگان ، فرماندار شیراز ، توسعه کشور
خبرهای مرتبط
دانشگاه باید محل شکل‌گیری جریان‌های فکری در بستر نظام باشد
رسولی:
دشمن می‌کوشد امید اجتماعی و کارآمدی نظام را تضعیف کند
نمایشگاه حصیربافی مهر؛ بستری برای هم‌افزایی و افق‌های تازه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارش‌های گسترده فارس فیروزآباد در صدر و شیراز با ۴۰ میلی‌متر
تداوم امدادرسانی هلال‌احمر فارس به بیش از یک هزار و ۴۵۰ نفر در بارش‌های اخیر + فیلم
هشدار محیط‌زیست فارس/احتمال خروج حیات‌وحش از زیستگاه‌ها با سرمای شدید
قدرت واقعی ملت‌ها در تولید دانش بومی است
عبور از بحران‌ها با علم و ظرفیت نخبگان ممکن است
افزایش چشمگیر بارندگی سال آبی جاری در فارس بدون خسارت به سازه‌های آبی
آخرین اخبار
افزایش چشمگیر بارندگی سال آبی جاری در فارس بدون خسارت به سازه‌های آبی
عبور از بحران‌ها با علم و ظرفیت نخبگان ممکن است
قدرت واقعی ملت‌ها در تولید دانش بومی است
هشدار محیط‌زیست فارس/احتمال خروج حیات‌وحش از زیستگاه‌ها با سرمای شدید
تداوم امدادرسانی هلال‌احمر فارس به بیش از یک هزار و ۴۵۰ نفر در بارش‌های اخیر + فیلم
بارش‌های گسترده فارس فیروزآباد در صدر و شیراز با ۴۰ میلی‌متر
کودک ۸ ساله قیروکارزینی در گودال آب جان باخت
بارش‌ها مدارس ۲۷ شهر فارس را تعطیل کرد
منابع طبیعی فراتر از توسعه و رفاه، اساس تنفس و عامل بقاست