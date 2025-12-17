باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک روزنامه صهیونیستی شامگاه سه‌شنبه از خودکشی یکی از سربازان ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در پایگاهی نظامی در شمال اراضی اشغالی خبر داد. این سرباز با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد و با هلاکت او، شمار سربازان اسرائیلی که از آغاز جنگ دست به خودکشی زده‌اند به ۶۱ نفر رسید.

روزنامه هاآرتس در این خصوص نوشت: این سرباز که به عنوان «ردیاب» در خدمت وظیفه فعال بود، پس از شلیک به خود در داخل پایگاه، به شدت مجروح شد و شامگاه سه‌شنبه بر اثر جراحات وارده در بیمارستان جان باخت. پلیس نظامی تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده است.

بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های کنست (پارلمان رژیم تروریستی اسرائیل) که در ۲۸ اکتبر منتشر شد، آمار‌ها نشان‌دهنده یک بحران روانی عمیق در میان نظامیان است. از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵، تعداد ۲۷۹ سرباز اقدام به خودکشی کرده‌اند (به‌طور میانگین ۷ اقدام به ازای هر خودکشی موفق). گزارش محرمانه بخش پزشکی ارتش رژیم تروریستی نشان می‌دهد ۱۲ درصد از این تلاش‌ها «بسیار خطرناک» و ۸۸ درصد با «خطر متوسط» بوده‌اند.

تعداد سربازان اسرائیلی که براثر خودکشی به هلاکت رسیدند در سال ۲۰۲۴؛ ۲۰ سرباز و از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۱۶ سرباز بوده است. این درحالی است که در ماه جاری که آخرین ماه سال ۲۰۲۵ نیز است ۴ سرباز دیگر نیز خودکشی کردند.

علاوه بر آمار‌های رسمی در زمان خدمت، حداقل ۱۳ سرباز دیگر نیز خارج از دوره خدمت به دلیل مشکلات روانی ناشی از جنگ خودکشی کرده‌اند که با احتساب۷ سرباز در حین خدمت از اکتبر تا پایان ۲۰۲۳ مجموع آمار به ۶۱ نفر می‌رسد.

با افزایش تعداد خودکشی‌ها در ارتش اسرائیل آیلت بورد که یک روانشناس است در این خصوص گفت: سرباز در میدان جنگ با مکانیسم بقا (هوشیاری بالا و سرکوب احساسات) عمل می‌کند که به او اجازه می‌دهد با وجود شوک، به کارش ادامه دهد. با پایان جنگ و کاهش آدرنالین، یک «خلاء ساختاری» ایجاد می‌شود؛ حمایت‌ها ناپدید می‌شوند و تجربیات پردازش‌نشده با تمام شدت فوران می‌کنند.

او ادامه داد که سربازان صهیونیستی در این مرحله شاهد پیدا شدن علائم پس از فاجعه (PTSD)، احساس گناه، پوچی وجودی و حس جدا افتادگی از جامعه غیرنظامی می‌شود.

منبع: آناتولی