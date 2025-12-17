باشگاه خبرنگاران جوان -دیدار دوجانبه میان «سید عباس عراقچی» و «سرگئی لاوروف» وزیران خارجه ایران و روسیه روز چهارشنبه در مسکو برگزار شد.
لاوروف در ابتدای این دیدار به هیات ایرانی خوشآمد گفت و به برنامه فشرده آنها در مسکو اشاره کرد.
وزیر خارجه روسیه با اشاره به سخنرانی عراقچی در دانشگاه «میگیمو» مسکو، گفت: این دانشگاه برای اکثریت هیات ما بسیار مهم است چراکه دوستان ما دانشجوی آنجا بودند.
گفتوگو بین ایران و روسیه بسیار ارزشمند است
او در ادامه گفت: ما گفتوگو بین وزارتخانههای امور خارجه ایران و روسیه را بسیار ارزشمند میدانیم.
دیپلمات ارشد روس گفت که «بسیار مهم است که ما در طول سال ۲۰۲۵ میلادی، پنجمین دیدار خود را برگزار میکنیم؛ دیدارهایی که نشاندهنده علاقمندی و تماسهای تنگاتنگ بین وزارتخانههای امور خارجه دو کشور و همچنین نشاندهنده هماهنگی نزدیک بین دو کشور است».
امروز سندی تاریخی را امضا میکنیم
لاوروف در ادامه خبر داد: علاوه بر این، امروز ما یک سندی را امضا میکنیم؛ یعنی برای اولینبار در تاریخ، یک برنامه مشورتی بین وزارتخانههای امور خارجه کشورهایمان را برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ را امضا میکنیم.
او همچنین گفت: البته سند اصلی برای روابط ما معاهده مشارکت راهبردی جامع بین ایران و روسیه است که امضا و اجرایی شد. این معاهده ویژگی خاص روابط بین دو کشور را ثبت و زمینهها و چشمانداز را برای افق ۲۰ ساله تعیین میکند.
درباره برنامه هستهای ایران رایزنی میکنیم
لاوروف با اشاره به رایزنی «ولادیمیر پوتین» و «مسعود پزشکیان» روسایجمهور ایران و روسیه در ترکمنستان گفت: چند روز پیش روسای جمهور دو کشور در عشقآباد دیدار کردند و وظایف و اهداف ناشی از این معاهده را مطرح کردند. امروز ما فرصت خوبی را داریم تا سهم و نقش وزارتخانههای امور خارجه را مطرح کنیم.
وزیر خارجه روسیه در پایان اظهارات خود گفت: من مطمئن هستم که امروز میتوانیم به مسائل منطقهای و بینالمللی توجه خاصی را داشته باشیم و البته این امر به ما فرصت میدهد هماهنگی بیشتری داشته باشیم. وضعیت پیرامون برنامه هستهای ایران، تحولات در خاورمیانه بهویژه وضعیت فلسطین و موضوعات دیگر نیز مطرح میشود.
مشورتهای ایران و روسیه همیشه ادامه داشته است
عراقچی نیز از دعوت لاوروف برای سفر به مسکو تشکر کرد.
وزیر خارجه ایران با بیان اینکه «مشورتهای ما بهصورت مستمر و خیلی نزدیک، همیشه ادامه داشته و در همه سطوح جریان دارد»، گفت: در طول یک سال و نیم گذشته، رؤسای جمهور ما پنج بار دیدار داشتند و ما هم بارها با هم دیدار داشتیم. روابط ایران و روسیه همهجانبه و چندبعدی است و همه زمینههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی و امنیتی را دربر میگیرد.
او با تاکید بر این نکته که «امضا و اجرای معاهده بین ایران و روسیه به این روابط شتاب بیشتری داده است»، گفت: در ملاقات روسایجمهور دو کشور در روز جمعه در عشقآباد، همه ابعاد روابط دوجانبه بهصورت جدی بررسی شد. امروز ما فرصت داریم در یک زمان بیشتری، جزئیات روابط را مرور کنیم و هماهنگیهای لازم را به عمل بیاوریم. ما فرصت داریم درباره مسائل مهم منطقهای و بینالمللی هم در منطقه ما و هم شما صحبت کنیم. ما خوشبختانه مواضع مشابهی در خصوص تقریبا همه مسائل بینالمللی داریم و در همه مسائل همواره از هم حمایت کردیم.
روابط ایران و روسیه هر روز نزدیکتر و پیوستهتر میشود
عراقچی با بیان اینکه «روابط ما هر روز نزدیکتر و پیوستهتر میشود»، گفت: ما از موضع روسیه در محکومکردن حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و اعلام همبستگی و حمایت از مردم ایران تشکر و قدردانی میکنیم. لازم است در خصوص آینده این تحولات با هم مشورت کنیم.