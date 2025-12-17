استاندار فارس با اشاره به روند رو به رشد جمعیت شهر صدرا، تأمین زیرساخت‌های حیاتی از جمله آرامستان ضرورتی انکارناپذیر عنوان شد و تأکید گردید که تعلل در این زمینه پذیرفتنی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری استاندار فارس در جلسه‌ای که با حضور ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز و زرقان و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی و شهری برگزار شد، طولانی شدن روند انجام این مطالبه مردمی را غیرقابل قبول دانست و بر تعیین تکلیف نهایی آن در کمتر از یک ماه آینده تأکید کرد.

او با اشاره به جمعیت قریب به ۲۵۰ هزار نفری شهر صدرا و روند رو به رشد آن گفت کرد: با توجه به افزایش چندین برابری جمعیت این شهر در آینده، تأمین زیرساخت‌های حیاتی از جمله آرامستان ضرورتی انکارناپذیر است و تعلل در این زمینه جایز نیست.

امیری با بیان این‌که موضوع آرامستان صدرا از نخستین روز‌های مسئولیتش در استان مورد توجه وی قرار گرفته است، افزود: این مسئله نه یک نیاز اجتماعی مهم است و باید با نگاه کارشناسی و توجه به نظرات دستگاه‌های تخصصی با سرعت به مرحله اجرا برسد.

استاندار فارس همچنین با اشاره به مشکلات زیرساختی شهر صدرا و قدردانی از پیگیری‌های دکتر عزیزی خاطرنشان کرد: صدرا شهری است که طراحی اولیه آن برای ظرفیت فعلی جمعیت نبوده و امروز با چالش‌های جدی مواجه است که باید برای آنها تمهیداتی اندیشیده شود.

او با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به روند اجرایی، خطاب به مدیران دستگاه‌ها اظهار داشت: مدیریت در شرایط کنونی مستلزم توانمندی در حل مسائل و اتخاذ تصمیمات قاطع است. نباید اجازه داد نارضایتی در مردم  ایجاد شود و از این رو، موضوع احداث آرامستان صدرا باید در اولویت فوری قرار گیرد و و پس از طرح در کارگروه امور زیربنایی استان، در اولین جلسه شورای برنامه‌ریزی تعیین تکلیف و نهایی شود.

امیری تأکید کرد: مدیران باید با ریسک‌پذیری و شجاعت در چارچوب قانون تصمیم‌گیری کنند تا مسیر توسعه و حل مسائل استان با انسجام و اقتدار پیش رود.

استاندار فارس با تأکید بر اینکه مشکلات شهر صدرا نباید به آینده موکول شود، خاطرنشان کرد: شرایط امروز جامعه  ایجاب می‌کند که حتی کوچک‌ترین مسائل نیز با جدیت و سرعت پیگیری شود، زیرا بی‌توجهی به آنها می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی می‌شود، بنابراین آرامستان صدرا به عنوان یکی از اولویت‌های فوری باید بی‌درنگ در دستور کار قرار گیرد و بدون تأخیر به سرانجام برسد.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: استاندار فارس ، آرامستان ، صدرا ، رشد جمعیت
