ماده واحده «تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در تقویم رسمی کشور» که در جلسه ۹۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس مصوبه جلسات ۵۵۴، ۵۵۶ و ۵۵۷ شورای معین این شورا و بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

ماده واحده – مناسبت‌های جدید جهت درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور به شرح بند‌ها و جداول ذیل تعیین می‌شوند:

