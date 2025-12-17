باشگاه خبرنگاران جوان - مشروح ماده واحده «تعیین مناسبتهای جدید برای درج در تقویم رسمی کشور» که از سوی مسعود پزشکیان ابلاغ شد، به شرح ذیل است:
شورای فرهنگ عمومی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ماده واحده «تعیین مناسبتهای جدید برای درج در تقویم رسمی کشور» که در جلسه ۹۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس مصوبه جلسات ۵۵۴، ۵۵۶ و ۵۵۷ شورای معین این شورا و بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ میگردد:
ماده واحده – مناسبتهای جدید جهت درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور به شرح بندها و جداول ذیل تعیین میشوند:
