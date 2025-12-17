رئیس‌جمهور بر محدود و محصور نشدن سقف یادگیری دانش‌آموزان، به امکانات و فناوری‌های قدیمی و ناکارآمد برای امروز و آینده، تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و سی و هفتمین جلسه هیئت دولت، صبح امروز چهارشنبه ۲۶ آذر، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه، علاوه بر طرح موارد اجرایی توسط اعضا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص ارتباط سازنده و مفید بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی حرفه‌ای گزارشی ارائه کرد. بنابر این گزارش، دانش‌آموزان آموزشگاه‌های فنی حرفه‌ای هفته‌ای ۳ نوبت در کارخانجات بزرگ مشغول کارآموزی می‌شوند که این رویداد، قدم مهمی در مسیر کسب مهارت و پرورش نیرو‌های انسانی ماهر در مدارس محسوب می‌شود.

رئیس‌جمهور نیز در این باره، با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح علمی و مهارتی دانش‌آموزان سراسر کشور، اظهار داشت: سقف یادگیری دانش‌آموزان به امکانات و فناوری‌های قدیمی و ناکارآمد برای امروز و آینده، محدود و محصور نشود. طبیعتا ضرورت دارد آنها با فن‌آوری‌های به‌روز در دنیا، هوش مصنوعی و دستاورد‌های جدید علمی آشنا شوند و مهارت‌های مرتبط با آنها را یاد بگیرند. همچنین اجرای طرح کارآموزی دانش‌آموزان آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای با حضور در کارخانجات بزرگ در تمام استان‌ها که گزارش آن ارائه شد، بسیار ارزشمند بوده و باید در سراسر کشور تداوم یابد.

تغییر و تحول در فرایند صدور کارت بازرگانی

در ادامه، گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه صدور و کنترل کارت‌های بازرگانی و اقداماتی که در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از این کارت‌ها صورت گرفته، تشریح و اعلام شد که برای این اقدام سامانه جامعی ایجاد شده است. به گونه‌ای که فرایند صدور این کارت‌ها از بارگذاری اطلاعات متقاضی در سامانه جامع تجارت و ثبت درخواست آغاز و پس از آن استعلام شروط دریافت کارت به صورت سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی به وسیله ارسال پرونده به اتاق بازرگانی و اتاق تعاون انجام می‌شود. در مراحل بعدی، آزمون توجیهی توسط اتاق بازرگانی، برگزار و در نهایت برای متقاضیان کارت بازرگانی صادر خواهد شد.

همچنین گزارش اقدامات لازم وزارت صمت در ارتباط با بازگشت ارز ناشی از صادرات تشریح و مقرر شد در کنار رتبه‌بندی صادرکنندگان، ضمانتنامه هم اخذ گردد.

در بخش دیگر جلسه امروز هیئت دولت، شهردار تهران گزارشی از آخرین وضعیت بازسازی منازل و ساختمان‌های آسیب‌دیده یا تخریب شده در پایتخت در ایام جنگ ۱۲ روزه و اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته ارائه کرد.

در این گزارش شمار کل واحد‌های آسیب‌دیده در تهران ۸ هزار و ۵۲۰ واحد عنوان شد که از این تعداد، برای ۵ هزار و ۲۸۰ واحد تعمیرات جزیی و برای ۲ هزار و ۵۳۱ واحد تعمیرات متوسط (پایدارسازی) به شکل ۱۰۰ درصدی انجام شده است. علاوه بر این ۶۷ واحد مقاوم‌سازی شده و برای تخریب و احداث و نوسازی ۶۵۲ نیز هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

همچنین بر اساس این گزارش، ساکنان ۵۸۸ واحد آسیب‌دیده از امکان اسکان موقت بهره‌مند شدند و ۴۹۴ خانوار که به دلیل تخریب کامل واحد‌های مسکونی خود، به صورت اضطراری در هتل‌ها اسکان داده شده بودند نیز در حال حاضر با حمایت‌های صورت گرفته، از هتل خارج شده‌اند.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، کارآموزی ، دانش آموزان فنی و حرفه ای
