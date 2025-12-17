باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله خوشبخت، معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، با اشاره به هشدار سازمان هواشناسی و مکاتبه اداره‌کل مدیریت بحران استانداری فارس در بازه زمانی ۲۵ تا ۲۸ آذرماه اظهار داشت: شهرداری شیراز پیش از ورود سامانه بارشی، با تشکیل جلسات مدیریت بحران و اتخاذ تمهیدات لازم، عملیات پیشگیرانه و آمادگی لازم را در سطح شهر آغاز کرد.

او افزود: در مرحله پیشگیری و کاهش خطر، لایروبی مستمر جداول، کانال‌های آب‌های سطحی، مسیل‌ها، رودخانه‌ها و چاله‌پمپ‌های زیرگذر‌ها انجام شد و هم‌زمان اجرای طرح‌های لوله‌گذاری و کانال‌کشی، طرح‌های آبخیزداری، تعمیر و به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات زمستانی در دستور کار قرار گرفت.

خوشبخت تصریح کرد: هم‌زمان با آغاز بارش‌ها، ستاد مدیریت بحران شهرداری (EOC) و سامانه فرماندهی حادثه (ICS) در مناطق یازده‌گانه فعال شد و بیش از ۵۰۰ دستگاه خودرو و ۴۰۰ تیم عملیاتی در سطح شهر و نقاط حساس، به‌ویژه مناطق شمال‌غرب شیراز، مستقر شدند.

او گفت: نیرو‌های خدمات شهری، مدیریت بحران و آتش‌نشانی با تجهیزات کامل شامل پمپ‌های خودمکش آب، جرثقیل، واترجت، خودرو‌های برف‌روب و نمک‌پاش در معابر اصلی، زیرگذر‌ها و حاشیه رودخانه‌ها حضور داشتند.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز با اشاره به پایش مستمر وضعیت شهر خاطرنشان کرد: پایش تصویری رودخانه خشک، کنارگذر‌ها و معابر به‌صورت مداوم انجام شد و در پی تماس‌های شهروندان با سامانه ۱۳۷، عملیات تخلیه آب منازل و رفع آب‌گرفتگی‌ها با استقرار سریع اکیپ‌های عملیاتی انجام گرفت. همچنین مدیریت تردد خودرو‌ها و معرفی مسیر‌های جایگزین با هماهنگی پلیس راهور صورت پذیرفت.

او افزود: اطلاع‌رسانی و هشدار به شهروندان از طریق تابلو‌ها و تلویزیون‌های شهری، فضای مجازی و رسانه‌ها انجام شد و در کنار آن، لغو مرخصی‌ها و مأموریت‌های اعضای سامانه فرماندهی، آماده‌باش کامل پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری، تأمین سوخت ذخیره، کیسه‌های شن و دیزل‌ژنراتور‌های پشتیبان برای پمپ‌های زیرسطحی پیش‌بینی و اجرا شد.

خوشبخت با اشاره به اقدامات زیرساختی سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: اجرای شبکه‌های آب‌های سطحی، طرح‌های آبخیزداری و بند‌های تأخیری نظیر سیل‌بند سعدی، نقش مؤثری در کنترل سیلاب و کاهش آب‌گرفتگی در نقاط حادثه‌خیز شهر از جمله دروازه قرآن، شهرک سعدی و محدوده منطقه ۱۰ داشته و ارتقای تاب‌آوری شهری با قوت ادامه خواهد داشت.

منبع: شهرداری شیراز