آخرین وضعیت و عملکرد اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در شورای فنی دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه شورای فنی دیوان محاسبات کشور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از گزارش فنی و تخصصی دیوان محاسبات در زمینه انجام مأموریتهای نظارتی مرتبط با اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، اظهار کرد: یکی از اقدامات شاخص این نهاد نظارتی در دوره جدید، تهیه گزارشهای موضوعی و تحلیلی پیش از ارائه بودجه است. این گزارشهای تحلیلی، بهویژه در حوزه قانون جوانی جمعیت، موجب میشود دستگاههایی که تاکنون اعتباری به آنها اختصاص نیافته بود، از اعتبار لازم برخوردار شوند.
امیرحسین بانکیپور افزود: گزارشی که دیوان محاسبات کشور در کوتاهترین زمان ممکن درباره قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تهیه کرده است، میتواند تأثیر مثبت و قابل توجهی در رفع چالشها، کمک به اجرای بهتر این قانون و همچنین پیشبینی اعتبارات مورد نیاز در قانون بودجه سال آینده داشته باشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون جوانی جمعیت با همکاری و همت مضاعف دیوان محاسبات ادامه دارد و امیدواریم با گزارشی که توسط این نهاد نظارتی تهیه شده و علاوه بر ارائه به مقامات، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز قرائت میشود، گامهای مؤثری در مسیر اجرای بهتر این قانون برداشته شود.
دادستان دیوان محاسبات کشور نیز در این جلسه اظهار کرد: یکی از برنامههای محوری این نهاد نظارتی، پرداختن به گزارشهای موضوعی است که تاکنون نیز گزارشهای تخصصی و فنی متعددی تهیه و به مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالیرتبه کشور ارائه شده است.
داود محمدی با اشاره به گزارش تهیهشده درباره قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گفت: از مجموع ۱۲۲ حکم و قانون مورد بررسی، ۵۲ درصد بهصورت کامل محقق شده، ۳۲ درصد بهصورت ناقص اجرا شده و تعدادی نیز فاقد عملکرد بوده است.
وی افزود: موضوعاتی از جمله عدم اختصاص خانههای سازمانی به کارکنان دارای حداقل سه فرزند، عدم واگذاری زمین به متقاضیان دارای فرزند سوم و بیشتر، در دادسرای دیوان محاسبات در حال رسیدگی است و سایر موارد ترک فعل نیز رصد شده و برخورد قانونی لازم در خصوص آنها انجام خواهد شد.
حسابرس کل دیوان محاسبات کشور نیز با اشاره به جزئیات گزارش تهیهشده از عملکرد اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در معاونت فنی حسابرسی امور عمومی و اجتماعی این نهاد نظارتی، اظهار کرد: تدوین این گزارش که بهطور معمول نیازمند شش ماه زمان بود، در کمتر از دو هفته انجام شد و از مجموع ۲۱۸ حکم قانونی، ۱۲۲ حکم مورد بررسی قرار گرفت.
محمدعلی اعوانی بیان کرد: دیوان محاسبات کشور در گزارش خود از عملکرد دستگاههای اجرایی و متولیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به مواردی از جمله ارزیابی کلان نحوه اجرای قانون، بررسی شاخصهای کلان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عملکرد قوانین مرتبط در قانون بودجه و همچنین قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت پرداخته است.
حسابرس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به مهمترین احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصریح کرد: در حوزه تأمین مسکن برای خانوارهای دارای فرزند سوم و بیشتر، تنها ۱۰.۲ درصد احکام محقق شده است؛ همچنین تأمین قطعه زمین ۲۱ درصد و واگذاری خانههای سازمانی تنها ۱۵ درصد تحقق داشته است.
وی ادامه داد: در بخش احداث خوابگاههای دانشجویی، عملکرد دانشگاهها از محل درآمدهای اختصاصی ۱.۷ درصد و از محل تملک داراییها ۳.۶ درصد بوده است. همچنین در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به دانشجویان از محل صندوق رفاه، وزارت بهداشت ۱۵.۲۷ درصد و وزارت علوم ۲۲.۸ درصد عملکرد داشتهاند.
حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اختصاص خودرو به مادران در راستای سیاستهای فرزندآوری گفت: یکمیلیون و ۹۳۲ هزار نفر حائز شرایط بودهاند که از این تعداد، ۵۱۳ هزار و ۴۹۰ نفر نسبت به واریز وجه اقدام کرده و تاکنون ۴۵۹ هزار دستگاه خودرو تحویل شده است.
بر اساس این گزارش، در این جلسه موضوعات مختلف مرتبط با قانون جوانی جمعیت مورد بررسی قرار گرفت و هر یک از اعضای حاضر، پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کردند.
منبع: دیوان محاسبات کشور