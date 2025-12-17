باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر بابک یکتاپرست سرپرست معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون گفت: با هر اهدای خون جان سه نفر نجات مییابد چراکه از هر واحد خون سه واحد فرآورده تولید میشود که از جمله آن گلبول قرمز فشرده یا «پکسل» است که برای بیماران تالاسمی، هموفیلی و دیالیزی یا کسانی که در سوانح خون از دست میدهند و نیاز فوری به گلبولهای قرمز خون دارند، استفاده میشود.
وی ادامه داد: دومین محصول، پلاسما است که برای کسانی که حجم زیادی از مایعات بدن را از دست داده یا دچار سوختگی شدهاند مورد استفاده قرار میگیرد، محصول سوم هم پلاکت است که از هر کیسه خون بین ۵۰ تا ۷۰ «سیسی» به دست میآید و برای اختلالات انعقادی یا بیماران سرطانی به کار میرود.
بیمارانی که نیاز مستمر به خون و فرآورده دارند
وی افزود: بیماران خاص، بیماران تالاسمی، هموفیلی و دیالیزی از جمله بیمارانی هستند که نیاز مستمر به خون و فرآوردههای خونی دارند، بیمار تالاسمی باید ماهانه یک تا دو واحد خون دریافت کند که کیفیت زندگی اش افت نکند و زندگی عادی داشته باشد.
یکتا پرست گفت: تامین خون همیشه در اولویت است، اما برای مدیریت ذخایر خون در شرایط کاهش اهدا، مصرف خون با هماهنگی مراکز درمانی مدیریت میشود.
وی تاکید کرد: سیستم هموویژلانس یا پایش خون از رگ اهداکننده تا رگ مصرفکننده به ما کمک میکند تا با مدیریت مصرف بیمارستانها و مراکز درمانی در زمانی که با کاهش ذخایر مواجه هستیم، بتوانیم نیازهای ضروری را پاسخ دهیم.
مردم برای اهدای خون وقت بگذارند
سرپرست معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون ضمن تقدیر و تشکر از همه اهداکنندگان خون تاکید کرد: اهدای خون یک فرایند اجتماعی است و لازمه آن همت فرد اهداکننده برای حضور در مراکز انتقال خون است.
وی افزود: با اهدای یک واحد خون معمولا یک نفر ناجی سه نفر میشود و گاه ۱۰ نفر با اهدای خون جان یک نفر را نجات میدهند. این زنجیره در هم تنیده مهربانی است و اهمیت نقشی که هر انسان در اجتماع و در امتداد دادن زندگی سایر انسانها بر عهده دارد را به خوبی نشان میدهد.
منبع: سازمان انتقال خون