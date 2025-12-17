باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی امروز -چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴- با حضور در دانشگاه جامع امام حسین (ع)، از دستاوردهای تحولی این دانشگاه در حوزههای علوم انسانی و علوم فنی و مهندسی بازدید کرد.
وی در ابتدای ورود به دانشگاه ضمن استقبال توسط رئیس دانشگاه، مزار شهدای گمنام دانشگاه را زیارت و سپس از نمایشگاه دستاوردهای تحولی حوزه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه در ابعاد تحولی هفتگانه دانشگاه تراز اسلامی بازدید کرد.
سرلشگر موسوی در این حضور ضمن آشنایی با آخرین محصولات و دستاوردهای دانشکده و پژوهشکدههای دانشگاه در حوزه علوم انسانی، نکات خود را برای ارتقاء قدرت نرم انقلاب اسلامی ارائه کرد.
سرلشکر موسوی همچنین با حضور در آزمایشگاههای حوزه فنی و مهندسی دانشگاه، ضمن آشنایی با فرایندهای تربیت سرمایه انسانی متخصص و تولید دانش و فناوریهای بومی در دانشگاه جامع امام حسین (ع)، بر ضرورت اکتساب فناوریهای نوظهور و اقتدارآفرین تأکید کرد.
در پایان این بازدید سرلشکر موسوی با حضور در شورای دانشگاه گزارش رئیس دانشگاه، سردار محمدرضا حسنی آهنگر را در خصوص فعالیتهای دانش بنیان دانشگاه و شبکه توانمند شرکتهای دانش بنیان برتر کشور در پردیس علم، فناوری و نوآوری دانشگاه را استماع کرد.
سپس در سخنانی، با تبریک هفته پژوهش و فناوری، از اقدامات جهاد علمی مسئولان، اساتید و دانشجویان دانشگاه جامع امام حسین (ع) قدردانی و تشکر کرد.
سرلشکر موسوی گفت: این وجهه خوب دانشگاه جامع امام حسین (ع) به عنوان یک دانشگاه مسئله محور و حل کننده مسئله در جامعه و حرفهای دقیق و منصفانه و صادقانهای که بزرگان کشور در خصوص دانشگاه زدهاند، نشان دهنده جایگاه والای این دانشگاه در کشور است و بنده همه این تعاریف را قبول دارم.
وی افزود: این دانشگاه منظومه فکری امامین انقلاب را خوب فهم کرده و برای تحقق رهنمودها و فرامین مقام معظم رهبری الگوهای خوبی را ارائه کرده است.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد: یکی از امتیازات این دانشگاه این است که آرمان گرایی را همراه با عملگرایی دنبال میکند و در تمام فعالیتهای علمی و مرزشکنیهای دانشی، صداقت در پیگیری آرمانهای انقلاب اسلامی هم مشهود است. همچنین حضور اساتید و متخصصان جوان در این دانشگاه، یکی از مزیتهای مهم این مجموعه است که موجب پیشرفت سریع دانشگاه در حوزههای مختلف علم، فناوری و نوآوری شده است.
سرلشکر موسوی تأکید کرد: این دانشگاه به دنبال ارائه الگوهای دانشگاه تراز اسلامی است و این موضوع از کسب رتبههای برتر در کشور توسط این دانشگاه نیز مهمتر است. اساتید این دانشگاه باید الگوی استاد تراز انقلاب اسلامی را ارائه کنند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح تأکید کرد: این موضوع که تمام فعالیتهای علمی و فناوری این دانشگاه بر اساس نیازهای کشور طراحی و اجرا شده، موجب اثربخش بودن فعالیتهای دانشگاه در کشور شده است. اما در حوزه علوم انسانی پژوهشهای بسیار خوبی در مورد مشکلات و چالشهای مبتلازبه کشور انجام شده که مسئولان ذیربط به احتمال زیاد از آن بی خبر و یا استفاده نمیکنند که لازم است دانشگاه آنها را مطلع کند.
منبع: ستاد کل نیروهای مسلح