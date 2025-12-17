باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی در مراسم امضای توافق نامههای مشترک بین ایران و روسیه، اظهارکرد:ما و روسیه در مقابله با تحریمهای یک جانبه امریکا و در راستای تأمین نیازهای اقتصادی دو کشور با هم همکاری میکنیم.
وی افزود: از تأسیس گروه کشورهایی که مخالف اقدامات قهرآمیز و یک جانبه و تحریم یک جانبه آمریکا هستند استقبال میکنیم. گروهی تحت عنوان "دوستان منشور" با همین هدف در سازمان ملل شکل گرفته است که ایران و روسیه و چین و برخی از دیگر کشورها عضو آن هستند و ما از هر حرکتی برای مقابله با قدری آمریکا حمایت میکنیم.
وزیر امور خارجه در بخش دیگر سخنان خود درباره امضای توافق نامههای مشترک بین ایران و روسیه توضیح داد: امروز مذاکرات نزدیکی در تمام مسائل داشتیم؛ هم دو جانبه، هم منطقهای، هم بین المللی. روابط دو جانبه ایران و روسیه از گسترش فوق العادهای طی چند سال اخیر برخوردار بوده است.
عراقچی با بیان اینکه با امضای معاهدههای مختلف طی سال جاری به ویژه معاهده جامع بین ایران و روسیه همکاری بین دو کشور شتاب گرفت، تصریح کرد: این معاهده اجرایی شده است و الان بر اساس چشم انداز ان معاهده حرکت میکنیم. امروز در توافقی که امضا کردیم با آقای لاورف دستور کار وزارت خارجه دو کشور برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ را تعیین کردیم که نقشه راه حرکت ما در سه سال آینده است.
وی با بیان اینکه روابط ایران و روسیه روابط همه جانبه است، توضیح داد: در دولت جدید ایران یعنی دولت چهاردهم ظرف یک سال و نیم اخیر آقای پزشکیان و آقاز پوتین ۵ بار با هم دیدار داشتند که قابل ملاحظه است. دیدار من و آقای لاوروف هم مستمر بوده است و ما با هم تبدل نظر و مشورت داریم. اخیرا دیدار روسای جمهور دو کشور طی جمعه اخیر در عشق آباد رخ داد که مسائل دو جانبه و بین المللی مورد بحث قرار گرفت.
وزیر امور خارجه در ادامه سخنان خود توضیح داد: در حوزه اقتصادی روابط ما گسترده شده و پروژههای متعدد بین ما و روسیه وجود دارد. در حوزه انرژی و در حوزه ترانزیت فعالیتهای زیادی داریم. مهمترین پروژه ما کریدور شمال و جنوب و همکاری در حوزه قطار رشت و آستارا است. تجارت ما رو به افزایش است و زمینه جدید برای افزایش نیز پیدا شده است که بر روی آن کار میکنیم.
وی با بیان اینکه کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در ماه فوریه برگزار میشود، افزود: این کمیسیون ۱۷ کارگروه دارد که کارگروهها تشکیل میشوند تا مباحث را آماده کنند. این نشان میدهد چقدر سطح تعامل ما گسترده است. در همکاری فرهنگی و علمی بین دانشگاه دو کشور ما نیز مذاکره کردیم و توافقاتی رو به گسترش داریم. همکاری در حوزه دفاعی و امنیتی نیز مثل گذشته ادامه دارد. امروز درباره مسائل منطقه صحبت کردیم؛ درباره قفقاز جنوبی، افغانستان، اوکراین، فلسطین و جنایاتی که توسط رژیم اسرائیل در آنجا رخ میدهد صحبت کردیم. همینطور در موضوع هستهای ایران مشورت نزدیک یا روسیه داریم و با آنها تبادل نظر کردیم.
عراقچی با اشاره به توضیحات خود به طرف روسی درباره موضوع هستهای ایران، افزود: ایران یک عضو متعهد به ان پی تی است. به تعهدات خود پایبند هستیم، اما از حقوق خود بر اساس این معاهده صرف نظر نمیکنیم. استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای از جمله حقوق ما به شمول غنیسازی است. علیرغم حملات به مراکز صلح آمیز هستهای ما، اما حق ما پا بر جا است. در حملات اسرائیل و امریکا به تأسیسات هستهای ما گرچه ساختمانها و تأسیسات مورد حمله قرار گرفت، اما قادر نیستند تکنولوژی ما را از بین ببرند و اراده ما را نمیتوانند تحت تاثیر قرار دهند.
وزیر امور خارجه ادامه داد: ما درباره مسائل بین الملل با روسیه برای مقابله با نظام سلطه و سلطه طلبی و زورگویی که کشورهای غربی به ویژه آمریکا به دنیا تحمیل میکنند و برای خود مصونیت قائل هستند اشتراک نظر داریم. به اعتقاد ما "صلح از طریق زور" که توسط امریکا مطرح میشود میتواند بسیار خطرناک برای جامعه جهانی باشد. جریان جهانی بیش از ۸۰ سال است تلاش دارد صلح از طریق دیپلماسی و حقوق بین الملل محقق شود و زیر پا گذاشتن قواعد بین الملل و متوسل شدن به زور برای ایجاد صلح دل به خواه بدعتی خطرناک است و جامعه بین الملل را به سمت بی نظمی و قانون جنگل میبرد.
وی با تأکید بر اینکه برای مقابله با این وضعیت ایران و روسیه اشتراک نظر دارند و در سازمانهای بین المللی و منطقهای از نزدیک با هم کار میکنند، اظهار کرد: بریکس و شانگهای و اتحادیه اوراسیا سه نهادی است که ایران و روسیه در آن حاضر هستند. هر دو کشور توسط تحریمهای غیر قانونی و ناعادلانه مورد هجمه کشورهای غربی اروپا و آمریکا قرار دارند. ما از موضع روسیه در خصوص تحریمها و غیرقانونی دانستن اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای امنیت تشکر و قدردانی میکنیم. در نامه مشترک وزرای خارجه روسیه، چین و ایران تأکید شد که کشورهای اروپایی و آمریکا حق بازگرداندن قطعنامه گذشته و تحریم شورای امنیت را نداشتند و این اقدام آنها از نظر ما باطل است. نباید تصور شود تحریمهای شورای امنیت مجدد اعمال میشوند و از موضع روسیه در این امر تشکر داریم.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت