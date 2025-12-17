باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران و دبیر کارگروه گندم، آرد و نان، از برگزاری رزمایش نظارتی سه‌روزه آرد و نان در تمامی شهرستان‌های استان خبر داد و با اشاره به اینکه این رزمایش به صورت همزمان و با محوریت فرمانداران هر شهرستان برگزار شد، گفت: کلیه اعضای کارگروه آرد و نان شهرستان‌ها از جمله فرمانداری‌ها، تعزیرات حکومتی، ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، اتحادیه‌های خبازان و اداره کل غله و خدمات بازرگانی در این طرح حضور فعال داشتند.

اوهدف از این رزمایش را نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط واحد‌های صنفی و صنعتی نوع ۳ و واحد‌های خبازی فانتزی، حجیم و نیمه‌حجیم نوع ۶ اعلام کرد و افزود: این طرح با هدف پایش دقیق عملکرد این واحد‌ها و بررسی نحوه خرید و تأمین آرد مورد نیاز آنها اجرا شد.

جعفری با اشاره به حضور دستگاه‌های نظارتی در این بازدیدها، گفت: در جریان این رزمایش، میزان موجودی آرد، انطباق خرید و مصرف واقعی، تطبیق کامل آرد خریداری‌شده با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه «سیما»، رعایت ساعات فعالیت، وزن چانه، قیمت فروش مطابق ضوابط ابلاغی و همچنین رعایت الزامات بهداشتی و تعزیراتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

او افزود: در طول این رزمایش، ۶۶ اکیپ نظارتی از مجموع ۲۶۹ واحد صنفی بازدید به عمل آوردند و در نتیجه این اقدامات، ۱۳ پرونده مربوط به قاچاق آرد و ۲۴ پرونده تعزیراتی تشکیل و برای رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

جعفری در پایان با تأکید بر اهمیت شفافیت در زنجیره تأمین آرد، گفت: هرگونه تأمین و خرید آرد توسط واحد‌های صنفی خارج از سامانه «سیما» به‌عنوان قاچاق کالا تلقی شده و با متخلفان مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.