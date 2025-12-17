رئیس جمهور مکزیک از سازمان ملل متحد خواست تا به وظیفه خود برای جلوگیری از خونریزی در ونزوئلا عمل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کلودیا شینباوم، رئیس جمهور مکزیک روز چهارشنبه از سازمان ملل متحد خواست تا «به وظیفه خود» برای جلوگیری از خونریزی در ونزوئلا عمل کند، زیرا تنش‌ها بین این کشور آمریکای جنوبی و ایالات متحده افزایش یافته است.

شینباوم در کنفرانس مطبوعاتی صبحگاهی خود گفت که مکزیک مخالف مداخله و دخالت خارجی در ونزوئلا است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه دستور «محاصره» تمام نفتکش‌های تحریم‌شده‌ای که به ونزوئلا وارد و از آن خارج می‌شوند را صادر کرد، اقدامی که دولت نیکلاس مادورو آن را «تهدیدی هولناک» خواند.

منبع: رویترز