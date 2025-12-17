عراقچی که به مسکو سفر کرده بعد از ظهر چهارشنبه با وزیر امور خارجه این کشور دیدار و در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی با وی گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در راستای تقویت روابط دوجانبه ایران-روسیه به مسکو سفر کرده است، بعد از ظهر چهارشنبه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور دیدار و در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی با وی گفت‌و‌گو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رایزنی‌های مستمر و سطح بالای دو کشور اظهار داشت: در یک‌سال گذشته رؤسای جمهوری ایران و روسیه پنج بار با یکدیگر دیدار داشته‌اند که این نشان دهنده اراده جدی رهبران دو کشور برای توسعه روابط فیمابین در چارچوب شراکت راهبردی ایران و روسیه است.

وی تصریح کرد: ملاقات امروز، فرصتی مهم برای پیگیری توافقات رؤسای جمهور دو کشور در رابطه با همکاری‌های دو کشور و نیز هماهنگی هرچه بیشتر دیدگاه‌های طرفین در خصوص موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی است.

رئیس دستگاه دیپلماسی روابط دو کشور را عمیق و همه‌جانبه خواند و تصریح کرد: اجرایی شدن معاهده جامع مشارکت راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه شتاب قبل توجهی به روابط دوجانبه بخشیده و ظرفیت‌های همکاری زیادی را در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی، انرژی، علمی و فناورانه، فرهنگی، گردشگری و سرمایه‌گذاری پیش روی دو کشور گشوده است.

وی با اشاره به مواضع نزدیک و حمایت دو کشور از یکدیگر در موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی، از موضع روسیه در محکوم کردن تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران تقدیر کرد و بر اهمیت تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با یکجانبه‌گرایی و قانون‌شکنی تاکید نمود.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز ارتقای روابط ایران و روسیه به مشارکت راهبردی را بسیار مهم دانست و بر عزم روسیه برای تحکیم مناسبات و گسترش همکاری‌ها در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفین بر اساس منافع مشترک دو ملت تاکید کرد.

وی همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی موجود در سطح بین‌المللی و تشدید یکجانبه‌گرایی و قانون‌شکنی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی بر اهمیت همکاری کشور‌ها برای صیانت از اصول منشور ملل متحد تاکید کرد.

در گفتگوی دو وزیر علاوه بر ابعاد مختلف روابط دوجانبه از جمله بررسی راه‌های توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، گردشگری و کنسولی، تحولات منطقه قفقاز و آسیای مرکزی، غرب آسیا، افغانستان، کارائیب، مساله اوکراین، و نیز موضوع هسته‌ای ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان دیدار دو وزیر، سند «برنامه رایزنی‌ها بین وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۲۰۲۶- ۲۰۲۸» به امضا رسید.

همچنین وزرای امور خارجه ایران و روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کرده و به پرسش‌های خبرنگاران ایرانی و روسی در مورد نتایج مذاکرات و آینده روابط ایران و روسیه پاسخ دادند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

