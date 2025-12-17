فرماندهان جدید قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش و نیروی هوایی ارتش طی احکام جداگانه‌ای از سوی فرمانده کل قوا منصوب شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به پیشنهاد فرمانده کل ارتش و طی احکام جداگانه‌ای از سوی فرماندهی معظم کل قوا، امیر سرتیپ علیرضا الهامی به سِمَت فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش و امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد به عنوان فرمانده نیروی هوایی ارتش منصوب شدند.

مراسم تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و جدید قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش، سردار محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا، امیر سرتیپ حیدری جانشین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)، امیر سرتیپ دادرس، جانشین فرمانده کل ارتش، امیر دریادار سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش، فرماندهان نیرو‌های تابعه ارتش و دیگر مسئولان، برگزار و امیر سرتیپ علیرضا الهامی به عنوان فرمانده قراگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش منصوب شد.

امیر الهامی که از سال ۱۳۹۸ تاکنون به‌عنوان جانشین نیروی پدافند هوایی فعالیت می‌کرد، سابقه ریاست دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء و معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء را در کارنامه سوابق خود دارد.

در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد، وی به عنوان دستیار فرمانده کل ارتش در امور پدافند هوایی منصوب شد.

همچنین طی مراسم مشابهی، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، وی به عنوان مشاور فرمانده کل ارتش در امور هوایی و امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد به سمت فرمانده نیروی هوایی ارتش منصوب شدند. فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ فرمانده پایگاه چهارم شکاری دزفول بود، از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ فرماندهی پایگاه یکم شکاری مهرآباد تهران را برعهده داشت و از ۱۴۰۲ نیز به عنوان جانشین معاون عملیات رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح فعالیت می‌کرد.

منبع: ارتش

برچسب ها: نیروی هوایی ارتش ، قرارگاه خاتم الانبیاء
