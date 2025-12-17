تاکید پزشکیان بر تسریع در اجرای قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان

پزشکیان با تاکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده در جلسات قبلی پیگیری طرح‌های افزایش تولید در حوزه انرژی، درباره تعیین تکلیف قرارداد اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان مبنای پیشبرد کار است، خواستار تسریع در روند اجرای توافق صورت گرفته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه پیگیری روند پیشرفت طرح‌های مربوط به افزایش ظرفیت تولید حوزه انرژی، روند اجرای طرح‌های جمع آوری گاز‌های همراه (فلر)، طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت، افزایش تولید در میدان نفتی آزادگان، فشارافزایی میدان پارس جنوبی و موضوع مهم تامین مالی طرح‌های حوزه نفت و گاز، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴، در جلسه‌ای به ریاست دکتر مسعود پزشکیان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، ابتدا موضوع اصلاحات انجام شده در قرارداد پیمانکار اجرای طرح افزایش تولید میدان نفتی آزادگان مطرح و مقرر شد توافق صورت گرفته به منزله تنفیذ تلقی و از طرف وزارت نفت ابلاغ شود. بر این اساس، شرکت سرمایه‌گذار موظف است در مدت ۲ هفته منابع لازم را در اختیار هیئت مدیره شرکت مجری قرار دهد و ۲ ماه نیز فرصت خواهد داشت تا شروط اجرای قرارداد را به طور کامل پیاده‌سازی کند.

رئیس جمهور نیز با تاکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده در این جلسات درباره تعیین تکلیف اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان، مبنای پیشبرد کار است، خواستار تسریع در روند اجرای توافق صورت گرفته شد.

در ادامه آخرین وضعیت اجرای طرح جمع‌آوری گاز‌های همراه (فلر) مطرح و مقرر شد موانع تسریع در پیشبرد این طرح، از جمله موضوع قانون ضرورت استفاده از توان داخل و ساز و کار‌های برگزاری مناقصه پیگیری و رفع شوند.

همچنین در این جلسه اعلام شد که ۷۰ میلیون فوت مکعب، معادل ۲ میلیون بشکه گاز میدان NGL ۳۱۰۰ واحد فرآورش دهلران که در فلر پرفشار سوخته و علاوه بر هدررفت ثروت ملی باعث آلودگی شدید هوا نیز می‌شد، با موفقیت جمع‌آوری و به شبکه گاز سراسری تزریق شده و باقی‌مانده گاز هدایت شده به فلر این مجتمع نیز به زودی جمع‌آوری خواهد شد.

در ادامه ضمن بررسی آخرین وضعیت طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت، مقرر شد بانک مرکزی تامین منابع ارزی مورد نیاز برای این طرح را محقق و منابع به تدریج تزریق شوند. به علاوه، با توجه به اینکه این پروژه در بسته تامین ارزی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، جزو طرح‌های اولویت‌دار است، مقرر شد پیشنهاداتی برای تسریع در تامین ارزی آن تهیه و ارائه شود.

همچنین مقرر شد مدل سرمایه‌گذاری، تامین مالی و بازگشت سرمایه پروژه فشارافزایی در میدان پارس جنوبی نیز در جلسه‌ای بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بررسی و نتیجه آن ارائه شود.

در ادامه جلسه، در حوزه تامین مالی ارزی طرح‌های حوزه نفت و گاز نیز، گزارش اقدامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، برای طراحی بسته‌های تامین ارزی ارائه و قرار شد، پروژه‌ها به تدریج و بر اساس اولویت در این بسته قرار گیرند.

همچنین مقرر شد قرارداد‌های باقی مانده طرح‌های بالادستی نفت، توسط وزارت نفت تنفیذ و برای تایید نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، میدان نفتی آزادگان
خبرهای مرتبط
پزشکیان: مهم‌ترین اولویت ما توسعه ناوگان عمومی و تکمیل کریدور‌های ریلی کشور است
تاکید رئیس‌جمهور بر تداوم اجرای طرح کارآموزی دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای در کارخانجات
افزایش ۱۶۰ میلیونی ظرفیت جابجایی مسافر در قطارهای حومه تهران طی ۳ سال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رونمایی از نماد یادبود شهید امیرعبداللهیان در مسکو توسط عراقچی
عراقچی: موضوع هسته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد/ رئیس‌جمهور آمریکا به دیپلماسی برگردد
جانشین فرمانده کل سپاه: توطئه‌های دشمن علیه ما هیچگاه موفق نبوده است
پزشکیان: مهم‌ترین اولویت ما توسعه ناوگان عمومی و تکمیل کریدور‌های ریلی کشور است
عراقچی: روابط ایران و روسیه هر روز نزدیک‌تر می‌شود
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
قائم‌پناه: پیگیری منابع مصوبات سفر رئیس‌جمهور، اولویت اول است
گزارش دیوان محاسبات از عدم تحقق کامل اهداف قانون اخذ عوارض از چاه‌های کشاورزی
ماده واحده تعیین مناسبت­‌های جدید برای درج در تقویم رسمی کشور ابلاغ شد
تاکید رئیس‌جمهور بر تداوم اجرای طرح کارآموزی دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای در کارخانجات
آخرین اخبار
تاکید پزشکیان بر تسریع در اجرای قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان
فرماندهان قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء و نیروی هوایی ارتش منصوب شدند
پیگیری توافقات رؤسای جمهور ایران و روسیه در دیدار وزرای خارجه دو کشور
شکل‌گیری گروه «دوستان منشور» در سازمان ملل برای مقابله با قلدرمآبی آمریکا
جانشین فرمانده کل سپاه: توطئه‌های دشمن علیه ما هیچگاه موفق نبوده است
عارف: عملکرد ما در زمینه ایمنی در شان مردم کشور نیست/ ضرورت ریشه یابی دلایل
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح: اکتساب فناوری‌های نوظهور و اقتدارآفرین ضروری است
بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون جوانی جمعیت توسط دیوان محاسبات کشور
تاکید رئیس‌جمهور بر تداوم اجرای طرح کارآموزی دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای در کارخانجات
ماده واحده تعیین مناسبت­‌های جدید برای درج در تقویم رسمی کشور ابلاغ شد
پزشکیان: مهم‌ترین اولویت ما توسعه ناوگان عمومی و تکمیل کریدور‌های ریلی کشور است
عراقچی: روابط ایران و روسیه هر روز نزدیک‌تر می‌شود
معاون رئیس جمهور: پایش هوشمند پروژه‌های ملی تا پیش از عید نهایی می‌شود
گزارش دیوان محاسبات از عدم تحقق کامل اهداف قانون اخذ عوارض از چاه‌های کشاورزی
عراقچی: موضوع هسته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد/ رئیس‌جمهور آمریکا به دیپلماسی برگردد
قائم‌پناه: پیگیری منابع مصوبات سفر رئیس‌جمهور، اولویت اول است
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
رونمایی از نماد یادبود شهید امیرعبداللهیان در مسکو توسط عراقچی
طرح محله‌محوری بستری برای مشارکت اجتماعی معلولان است
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۶ آذر
قطعی گاز صنایع در زمستان با تأخیر انجام می‌شود/ گاز بخش خانگی قطع نمی‌شود
افزایش ۱۶۰ میلیونی ظرفیت جابجایی مسافر در قطارهای حومه تهران طی ۳ سال
رئیس جمهور: دانش‌آموزان باید مهارت‌هایی را بیاموزند که با نیاز‌های روز همخوانی داشته باشد
تأکید عراقچی بر عزم ملت ایران در دفاع از حقوق قانونی هسته‌ای
رایزنی نبیه بری و سفیر ایران درباره تحولات لبنان و منطقه
احضار سفیر قبرس در اعتراض به موضع مداخله‌جویانه علیه تمامیت سرزمینی ایران
تأکید وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح بر همکاری دوطرفه با شرکت‌های فناور
کشور به سند ملی نوآوری نیاز دارد