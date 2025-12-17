پارلمان اروپا طرح اتحادیه اروپا برای حذف تدریجی واردات گاز روسیه تا اواخر سال ۲۰۲۷ را تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پارلمان اروپا طرح اتحادیه اروپا برای حذف تدریجی واردات گاز روسیه تا اواخر سال ۲۰۲۷ را تصویب کرده است.

به گفته این آژانس، قانونگذاران با ۵۰۰ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۳۲ رأی ممتنع رأی دادند. پارلمان اروپا یک نهاد مشورتی است. تصمیمات آن برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزام‌آور نیست. این ممنوعیت همچنان نیاز به تأیید رسمی وزرای اتحادیه اروپا دارد که انتظار می‌رود اوایل سال آینده تصویب شود. این طرح هم شامل خط لوله و هم شامل گاز طبیعی مایع می‌شود.

همانطور که جردن باردلا، نماینده پارلمان اروپا و رهبر حزب تجمع ملی فرانسه در جریان این بحث اظهار داشت، تحریم‌ها علیه گاز روسیه و پتاس بلاروس منجر به دو برابر شدن قیمت کود شده است.

 دن یورگنسن، کمیسر انرژی اروپا اظهار داشت که کمیسیون اروپا همچنین قصد دارد کشورهای اتحادیه اروپا را به طور کامل از خرید نفت و سوخت هسته‌ای روسیه منع کند که ممکن است اسناد جداگانه‌ای برای آن تهیه شود. مجارستان و اسلواکی به شدت با ممنوعیت واردات انرژی از روسیه مخالف هستند.

منبع: رویترز

برچسب ها: گاز روسیه ، جنگ اوکراین
