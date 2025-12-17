جمهوری اسلامی ایران، اظهارات و اقدامات تهدیدآمیز آمریکا علیه ونزوئلا، از جمله تهدید به محاصره دریایی و جلوگیری از صادرات نفت این کشور را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و مصداق دزدی دریایی دولتی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان -  وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانه ای اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران اظهارات و اقدامات تهدیدآمیز آمریکا علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا، از جمله تهدید به محاصره دریایی و جلوگیری از صادرات قانونی نفت این کشور، را شدیدا محکوم می‌کند. این مواضع و اقدامات، جلوه‌های آشکار سیاست مبتنی بر توسل زور و قلدری نظام‌مند است که نقض فاحش اصول و قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد از جمله آزادی کشتیرانی، امنیت دریانوردی و آزادی تجارت بین‌المللی شمار می‌آید.

اقدام آمریکا در تعرض، توقیف یا ایجاد مانع برای تردد آزاد شناور‌های تجاری از یا به مقصد ونزوئلا، مصداق بارز دزدی دریایی دولتی و سرقت مسلحانه در دریا است. استناد به قوانین داخلی آمریکا و تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی آن برای توجیه این اقدامات نیز به هیچ عنوان نمی‌تواند مبنایی برای مشروع جلوه‌دادن چنین اقدامات مجرمانه‌ای باشد.

تهدید، محاصره اقتصادی و توسل به زور علیه یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد، نقض صریح اصول اساسی منشور ملل متحد، به‌ویژه اصل احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور محسوب می‌شود. هیچ قدرتی حق مداخله در امور داخلی ونزوئلا را ندارد و این کشور به موجب اصول بنیادین منشور ملل متحد از حق ذاتی دفاع از خود در برابر هر تهدید و تعرض خارجی برخوردار است.

تداوم یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه آمریکا علیه کشور‌های مستقل، در صورت عدم واکنش مسئولانه جامعه جهانی و سازمان ملل متحد، موجب شکل‌گیری بدعتی خطرناک و عادی‌سازی قانون‌شکنی در روابط بین‌الملل می‌شود که پیامد‌های آن کلیت صلح و امنیت جهانی را دچار اخلال خواهد کرد. بر این اساس از سازمان ملل متحد، جنبش عدم تعهد و تمامی دولت‌های مسئولیت‌پذیر و نهاد‌های ذی‌ربط بین‌المللی انتظار می‌رود با درک وضعیت خطیر کنونی اقدامات غیرقانونی و زورمدارانه آمریکا را محکوم کرده و دولت آمریکا را در قبال نقض فاحش اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد پاسخگو نمایند.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، ونزوئلا
خبرهای مرتبط
پیگیری توافقات رؤسای جمهور ایران و روسیه در دیدار وزرای خارجه دو کشور
شکل‌گیری گروه «دوستان منشور» در سازمان ملل برای مقابله با قلدرمآبی آمریکا
عراقچی: موضوع هسته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد/ رئیس‌جمهور آمریکا به دیپلماسی برگردد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رونمایی از نماد یادبود شهید امیرعبداللهیان در مسکو توسط عراقچی
عراقچی: موضوع هسته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد/ رئیس‌جمهور آمریکا به دیپلماسی برگردد
جانشین فرمانده کل سپاه: توطئه‌های دشمن علیه ما هیچگاه موفق نبوده است
پزشکیان: مهم‌ترین اولویت ما توسعه ناوگان عمومی و تکمیل کریدور‌های ریلی کشور است
عراقچی: روابط ایران و روسیه هر روز نزدیک‌تر می‌شود
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
قائم‌پناه: پیگیری منابع مصوبات سفر رئیس‌جمهور، اولویت اول است
گزارش دیوان محاسبات از عدم تحقق کامل اهداف قانون اخذ عوارض از چاه‌های کشاورزی
ماده واحده تعیین مناسبت­‌های جدید برای درج در تقویم رسمی کشور ابلاغ شد
تاکید رئیس‌جمهور بر تداوم اجرای طرح کارآموزی دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای در کارخانجات
آخرین اخبار
تاکید پزشکیان بر تسریع در اجرای قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان
فرماندهان قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء و نیروی هوایی ارتش منصوب شدند
پیگیری توافقات رؤسای جمهور ایران و روسیه در دیدار وزرای خارجه دو کشور
شکل‌گیری گروه «دوستان منشور» در سازمان ملل برای مقابله با قلدرمآبی آمریکا
جانشین فرمانده کل سپاه: توطئه‌های دشمن علیه ما هیچگاه موفق نبوده است
عارف: عملکرد ما در زمینه ایمنی در شان مردم کشور نیست/ ضرورت ریشه یابی دلایل
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح: اکتساب فناوری‌های نوظهور و اقتدارآفرین ضروری است
بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون جوانی جمعیت توسط دیوان محاسبات کشور
تاکید رئیس‌جمهور بر تداوم اجرای طرح کارآموزی دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای در کارخانجات
ماده واحده تعیین مناسبت­‌های جدید برای درج در تقویم رسمی کشور ابلاغ شد
پزشکیان: مهم‌ترین اولویت ما توسعه ناوگان عمومی و تکمیل کریدور‌های ریلی کشور است
عراقچی: روابط ایران و روسیه هر روز نزدیک‌تر می‌شود
معاون رئیس جمهور: پایش هوشمند پروژه‌های ملی تا پیش از عید نهایی می‌شود
گزارش دیوان محاسبات از عدم تحقق کامل اهداف قانون اخذ عوارض از چاه‌های کشاورزی
عراقچی: موضوع هسته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد/ رئیس‌جمهور آمریکا به دیپلماسی برگردد
قائم‌پناه: پیگیری منابع مصوبات سفر رئیس‌جمهور، اولویت اول است
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
رونمایی از نماد یادبود شهید امیرعبداللهیان در مسکو توسط عراقچی
طرح محله‌محوری بستری برای مشارکت اجتماعی معلولان است
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۶ آذر
قطعی گاز صنایع در زمستان با تأخیر انجام می‌شود/ گاز بخش خانگی قطع نمی‌شود
افزایش ۱۶۰ میلیونی ظرفیت جابجایی مسافر در قطارهای حومه تهران طی ۳ سال
رئیس جمهور: دانش‌آموزان باید مهارت‌هایی را بیاموزند که با نیاز‌های روز همخوانی داشته باشد
تأکید عراقچی بر عزم ملت ایران در دفاع از حقوق قانونی هسته‌ای
رایزنی نبیه بری و سفیر ایران درباره تحولات لبنان و منطقه
احضار سفیر قبرس در اعتراض به موضع مداخله‌جویانه علیه تمامیت سرزمینی ایران
تأکید وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح بر همکاری دوطرفه با شرکت‌های فناور
کشور به سند ملی نوآوری نیاز دارد