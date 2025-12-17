کمالی گفت: بانوان بیش از ۸۰ درصد از تولید فرش دستباف کشور را بر عهده و جایگاه ارزشمندی دارند، اما باید حقوق آنان رعایت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ زهرا کمالی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از شانزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف شهریل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی مشهد در جمع خبرنگاران کمترین حق قالی‌بافان را بیمه دانست و اعلام کرد: ما پیگیر بیمه قالی‌بافی در مناطق روستایی و شهری، به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار هستیم. رییس جمهور نیز از طریق معاونت امور زنان و خانواده پیگیر رفع مشکلات زنان قالی‌باف است.

رییس مرکز ملی فرش تصریح کرد: امیدواریم رسالت تولید فرش دستباف را جهانی کرده و به دنیا بگوییم فرش ایرانی محصول یک بانوی ایرانی و تولید خانواده‌محور است؛ کالایی نفیس که بسیاری از موزه‌های دنیا به دنبال قطعه‌ای از آن هستند.

کمالی از تسهیلات در نظر گرفته شده برای قالی‌بافان خبر داد و افزود: تسهیلات کم‌بهره حداقل ۲۰۰ میلیون تومانی برای قالی بافان و تا سقف پنج میلیارد تومان برای کارگاه‌های قالی بافی با بازپرداخت‌های طولانی‌مدت در نظر گرفته شده است.

نگرانی برای کنار رفتن نسل جوان از صنعت فرش دستباف

رییس مرکز ملی فرش ایران با تأکید بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی صنعت فرش دستباف، نسبت به تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا هشدار داد و اعلام کرد: این تحریم‌ها نه تنها یک کالا بلکه فرهنگ و دو میلیون فرصت شغلی را هدف قرار داده است.

کمالی با اشاره به نقش محوری خانواده در این صنعت، بیان کرد: وقتی آمریکا فرش ایران را تحریم می‌کند، فرهنگ، تحکیم خانواده، مهاجرت از روستا به شهر و سهم ۲ میلیون اشتغالی که از صنعت فرش ایجاد می‌شود، متاثر می شود.

رییس مرکز ملی فرش ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: صنعت فرش، عشق، تاریخ و فرهنگ ایران است و باید اصالت این کالا و وابستگی آن به فرهنگ ایرانیان را برای نسل جوان تبیین کنیم تا علاقه‌مند شوند.

کمالی با اشاره به فعالیت دانش‌آموختگان فرش دستباف در دانشگاه‌ها، ابراز امیدواری کرد که اندیشه و خلاقیت جوانان بتواند با حفظ اصالت‌ها، نقوش جدید و متناسب با سلیقه بازار جهانی ایجاد کند.

وی افزود: بخش عمده‌ای از تولیدات ما اکنون «تولید کور» است و برای آن بازاریابی نشده است. بازار هدف باید شناسایی و برای آن برنامه‌ریزی شود تا پرچم فرش ایران مجدد در دنیا برافراشته شود.

منبع ایرنا