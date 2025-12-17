سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت کالابرگ دهک ۴ تا ۷ در تاریخ ۲۹ آذرماه خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - یعقوب اندایش، سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک از روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده است و خانوارهای حمایتی سه دهک اول در این مرحله به ۲۶۰ هزار فروشگاه مراجعه کرده و از اعتبار ۶۲۰ هزار تومانی خود برای خرید از میان ۱۱ قلم کالای اساسی بهرهمند شدند.
وی افزود: در فاز دوم این طرح، مابقی خانوارهای دهک اول تا سوم از اعتبار ۶۲۰ هزار تومانی بهرهمند شدند که در تاریخ بیست و دوم آذرماه ۱۴۰۴ اعتبار آنها شارژ شد.
اندایش اظهار کرد: نهایتاً در تاریخ ۲۹ آذرماه، اعتبار خانوارهای دهک چهار تا هفت نیز شارژ خواهد شد و این خانوارها میتوانند به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان از کالابرگ استفاده کنند.
سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: منابع بودجهای مرحله پنجم کالابرگ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است و بیش از ۶۱ میلیون نفر از شهروندان از این طرح حمایتی برخوردار خواهند شد.