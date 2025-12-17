سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت کالابرگ دهک ۴ تا ۷ در تاریخ ۲۹ آذرماه خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - یعقوب اندایش، سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک از روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده است و خانوار‌های حمایتی سه دهک اول در این مرحله به ۲۶۰ هزار فروشگاه مراجعه کرده و از اعتبار ۶۲۰ هزار تومانی خود برای خرید از میان ۱۱ قلم کالای اساسی بهره‌مند شدند.

وی افزود: در فاز دوم این طرح، مابقی خانوار‌های دهک اول تا سوم از اعتبار ۶۲۰ هزار تومانی بهره‌مند شدند که در تاریخ بیست و دوم آذرماه ۱۴۰۴ اعتبار آنها شارژ شد. 

اندایش اظهار کرد: نهایتاً در تاریخ ۲۹ آذرماه، اعتبار خانوار‌های دهک چهار تا هفت نیز شارژ خواهد شد و این خانوار‌ها می‌توانند به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان از کالابرگ استفاده کنند. 

سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: منابع بودجه‌ای مرحله پنجم کالابرگ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است و بیش از ۶۱ میلیون نفر از شهروندان از این طرح حمایتی برخوردار خواهند شد.

برچسب ها: کالا برگ‌ ، وزارت رفاه کار و تامین اجتماعی
خبرهای مرتبط
شیوه جدید کالابرگ از آذرماه اجرایی می‌شود
اجرای مرحله جدید «کالابرگ» طی هفته جاری/ تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی به روی کالا‌ها در صورت هماهنگی
میدری:در سال ۱۴۰۷ به پایداری در پرداخت مطالبات مستمری بگیران می‌رسیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
واقعا که با این همه گرونی فقط 350 تومن
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
مردم شدن گدا
حقمون همینه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۰ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
فشار اومد بهتون
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
دمتون گرم که هوای نیازمندان رودارید دهک بندی کردید
۰
۱
پاسخ دادن
میدری: کالابرگ الکترونیکی دهک‌های دیگر تا هفته آینده پرداخت می‌شود
شکار شبانه لندکروز جعلی؛ هوش پلیس قبل از فرار وارد عمل شد
هشدار سطح قرمز سیلاب در ۴ استان جنوبی کشور
زمان پرداخت کالابرگ دهک ۴ تا ۷ اعلام شد
سرقت مسلحانه طلا با دلار‌های قلابی
خبر خوش دولت؛ یارانه کودکان دارای سوءتغذیه ماهانه واریز می‌شود
توصیه‌ای به والدین در مواجهه با فرزندی که درس نمی‌خواند + فیلم
۴۲ درصد از تصادفات فوتی پایتخت به علت عدم توجه به جلو
حضور پلیس در ۱۲۰ گردنه و نقاط حادثه‌ساز/ آمار کشته‌های تصادفات معادل تلفات جنگ است
اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور
آخرین اخبار
زمان پرداخت کالابرگ دهک ۴ تا ۷ اعلام شد
امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ هموطن/ ۲ فوتی و یک مفقودی در سیل استان‌های فارس، هرمزگان و خوزستان
شناسایی پیکر زن ایرانی در بوسنی و هرزگوین با همکاری قضایی بین‌المللی
۵۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فرسودگی وسایل نقلیه است
توصیه‌ای به والدین در مواجهه با فرزندی که درس نمی‌خواند + فیلم
اجرای طرح ارتقای امنیت در ایستگاه‌های مترو/ کشف اشیاء میلیاردی عتیقه در مترو
توقف ساخت‌وساز در فرودگاه مهرآباد/ دلیل عدم نوسازی محله امامزاده عبدالله اعلام شد
هفتادوهشتمین مرحله رزمایش مومنانه به یاد شهدای انتظامی
نتایج آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ اعلام شد
اقدامات پیشگیرانه رانندگان در تصادفات رانندگی + فیلم
تأمین اجتماعی بنگاه اقتصادی نیست
هشدار به کوهنوردان؛ صعود نکنید
اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور
ادامه میزبانی طولانی‌مدت از آوارگان بدون تقسیم منصفانه بار میزبانی، امکان‌پذیر نیست
افتتاح باغ‌راه حضرت زهرا (س)؛ شنبه/ آغاز رسمی عملیات اجرایی پروژه فراهنگ از امروز
توضیح زاکانی درباره چمن‌کاری «میدان آزادی»
شکار شبانه لندکروز جعلی؛ هوش پلیس قبل از فرار وارد عمل شد
۳۴ ایستگاه پرتقاضای مترو، در ۱۳ منطقه شهرداری احداث می‌شود
مانند فاطمه؛ تجلیل از مادران، همسران و دختران شهدا با نامی آسمانی
اجرای برنامه ملی «یلدانه» سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور
سرقت مسلحانه طلا با دلار‌های قلابی
وزیر دادگستری: با تخلفات در بازار برخورد می‌کنیم
میدری: کالابرگ الکترونیکی دهک‌های دیگر تا هفته آینده پرداخت می‌شود
«باز باران» زیر چتر هنر؛ سیزدهمین جشنواره چترنویسی در باغ‌موزه قصر
پرداخت کمک هزینه معیشتی به ۲۳۷ هزار فرد دارای معلولیت شدید
هیچ خودرویی بدون عبور از آزمون تصادفات مجوز تولید نمی‌گیرد
آغاز طرح ترافیکی زمستانی پلیس با مشارکت ۹۱ هزار نیروی امدادی در جاده‌ها
اجرای ۸ پروژه نورپردازی شهری در منطقه ۱۰ طی ۹ ماه گذشته
حضور پلیس در ۱۲۰ گردنه و نقاط حادثه‌ساز/ آمار کشته‌های تصادفات معادل تلفات جنگ است
لزوم افزایش نقش‌آفرینی مراجع بین‌المللی در تحقق حقآبه تالاب‌های مرزی