دانشجوی پزشکی حاضر در عمره دانشجویی می‌گوید این سفر، پزشکی را از یک رشته تحصیلی به یک تعهد انسانی تبدیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- با استقبال گسترده دانشجویان از عمره‌های دانشجویی در سال جاری، این سفر معنوی بار دیگر به فرصتی اثرگذار برای رشد شخصیتی و تقویت هویت حرفه‌ای جوانان تبدیل شده است؛ سفری که برای برخی دانشجویان، فراتر از یک زیارت، تجربه‌ای الهام‌بخش در مسیر زندگی و تحصیل بوده است.

فاطمه قنواتی، ۲۱ ساله و دانشجوی سال چهارم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و از دانشجویان حاضر در عمره دانشجویی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اعزامی باشگاه خبرنگاران جوان به سفر حج، بیان کرد:  بدون برنامه قبلی و انگیزه جدی در قرعه‌کشی عمره دانشجویی ثبت‌نام کرده بودم اما به عنوان عضو اصلی پذیرفته شدم و به‌تدریج سفر برایم جدی شد. پیگیر غیبت امتحانات و کلاس‌ها شدم و با وجود تمام مشکلات و سختگیری‌های رشته پزشکی، با توکل بر خدا مسیر برایم هموار شد؛ گویی واقعاً خدا من را دعوت کرده بود و راه خودش باز می‌شد و مشکلات آرام‌آرام از پیش پایم کنار می‌رفتند.

این دانشجوی پزشکی ادامه داد: تاریخ اولیه اعزام اول آذرماه بود، اما به دلیل تعدد امتحانات در آن بازه، امکان سفر برایم وجود نداشت. برخلاف تصورم، نهاد تاریخ اعزام را به ۲۷ آبان‌ماه تغییر داد که بهترین زمان ممکن برای من بود.

قنواتی با اشاره به حال‌وهوای حضور در سرزمین وحی گفت: حضور در مکه و مدینه، شهر بزرگان دین، و قدم زدن در کوچه‌های این شهر‌ها حس غیرقابل توصیفی در من ایجاد کرد. زیارت مسجدالنبی (ص)، پرواز کبوتر‌های حرم و عبادت در آن مکان مقدس، آرامش و امنیت عجیبی در دلم ایجاد کرد؛ اما غربت بقیع را هرگز فراموش نمی‌کنم. برایم بسیار سخت بود که چهار امام معصوم و غریب ما در یک مکان دفن باشند، اما نتوانم به‌طور شایسته آنها را زیارت کنم.

وی دیدار کعبه را فراموش‌نشدنی‌ترین لحظه عمر خود توصیف کرد و افزود: در برابر عظمت خداوند، حس کوچکی را تجربه می‌کردم و اشک‌ها بی‌اختیار بر گونه‌هایم جاری می‌شد. دلم می‌خواست ساعت‌ها بدون توجه و فکر به چیزی، محو تماشای کعبه شوم.

این دانشجوی پزشکی با بیان اینکه سختی‌های مسیر، گرما و شلوغی‌ها چندان به چشم نمی‌آمد، تصریح کرد: گویی خدا نیرویی مضاعف به ما داده بود. با وجود تمام کم‌خوابی‌ها و سختی‌ها، تمام توجه ما به عبادت بود و دلمان می‌خواست همه لحظاتمان را در مسجدالحرام و مسجدالنبی بمانیم.

قنواتی وداع با شهر خدا و پیامبر (ص) را سخت‌ترین و غم‌انگیزترین لحظه زندگی خود دانست و گفت: پس از سفر، دلم زودتر می‌لرزد و بیشتر حواسم است که خدا چقدر به انسان نزدیک است.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و جلسات معرفتی نهاد و کاروان خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها باعث شد سفر ما فقط زیارتی نباشد و با تاریخ اسلام آشنا شویم. در این سفر حس رفاقت، همدلی و همراهی در ما بیشتر شد و همین موضوع باعث شد نگاه من به پزشکی عمیق‌تر و انسانی‌تر شود.

این دانشجوی پزشکی ادامه داد: وقتی در کنار افرادی با فرهنگ‌ها و شرایط مختلف بودم، بیشتر درک می‌کردم که پزشکی فقط درمان جسم نیست، بلکه همراهی با انسان‌ها در لحظات سخت زندگی است. فضای معنوی سفر به من یادآوری کرد که پزشکی فقط یک شغل یا مسیر تحصیلی نیست، بلکه یک امانت و خدمت الهی است که باید با تعهد و دلسوزی انجام شود.

قنواتی با قدردانی از مسئولان کاروان گفت: در مسیر پر فراز و نشیب سفر و با وجود سختی‌های مدیریت زائران، مسئولان کاروان با صبر و حوصله مثال‌زدنی اوضاع را کنترل کرده و به شکلی پدرانه با ما برخورد کردند. این رفتار برای من درس بزرگی بود و باعث شد صبر و همدلی‌ام بیشتر شود؛ ویژگی‌هایی که در برخورد با بیمار اهمیت زیادی دارد و شاید در شلوغی‌های روزمره کمتر به آنها توجه شود.

وی در پایان به دانشجویان و جوانان توصیه کرد: اگر فرصت چنین سفری برایشان فراهم شد، حتماً از آن استفاده کنند؛ چراکه این سفر باعث رشد معنوی و شخصیتی انسان می‌شود. فشار درس و کار در پزشکی زیاد است، اما این سفر به من آموخت که اگر هدف اصلی، یعنی خدمت، فراموش نشود، تحمل سختی‌ها آسان‌تر خواهد شد.

برچسب ها: عمره دانشجویی ، دانشجوی پزشکی
خبرهای مرتبط
پیوند علم و ایمان در مسیر سرزمین وحی، دانشجویان دعوت الهی را لبیک گفتند
‌رویکرد آموزشی نوین در عمره دانشجویی؛ یادگیری تاریخ با بازدید میدانی
روایتی از عمره دانشجویی؛ از تجربه‌ای شیرین تا الهام‌بخشی در تحقیقات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کمتر از ۱۵ درصد مدارس کشور فاقد نمازخانه هستند
از فشار امتحانات تا آرامش معنوی؛ اثر سفر حج بر تاب‌آوری و همدلی دانشجویان پزشکی
آخرین اخبار
از فشار امتحانات تا آرامش معنوی؛ اثر سفر حج بر تاب‌آوری و همدلی دانشجویان پزشکی
کمتر از ۱۵ درصد مدارس کشور فاقد نمازخانه هستند
ترکیبی که به مقابله با پوکی استخوان می‌پردازد + فیلم
کوچکترین ابررایانه هوش مصنوعی جهان
یافته‌های غیرمنتظره در مورد تأثیر چربی اشباع بر سلامت قلب
اپلیکیشن نقشه‌های یاندکس یک ویژگی کلیدی دریافت کرد
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، پیشران امید و توسعه علمی کشور
نسل جدید ایران محور توسعه و نوآوری کشور است
نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با محوریت علوم پایه و جوانان برگزار شد
هر واحد خون اهدایی جان سه نفر را نجات می‌دهد/ انتظار افزایش مراجعه اهداکنندگان
کشف اسراری از «نقطه بی‌بازگشت» خورشید
علامت‌های هشدار دهنده در میانسالی برای زوال عقل در مراحل بعدی 
طرح توزیع شیر در تمامی مدارس ابتدایی کشور اجرا شده‌است
آغاز پیش ثبت نام اعتکاف دانش آموزی
شروط ورود معلمان به مدارس غیردولتی/ تعیین ساعات تدریس برای معلمان
توسعه نسل جدیدی از ماهواره‌ها در آمریکا
فرضیه‌ای جدید در مورد تشکیل سیارات در کیهان
موثرترین راه برای درمان فشار خون بالا
چگونگی درمان خانگی سرفه + فیلم
منادی: زیرساخت شبکه «شاد» تقویت می‌شود
آینده نظام سلامت بدون همدلی و تمرکز علمی آسیب می‌بیند
آمار ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ از ۴۲۵ هزار نفر فراتر رفت
ابتلای یک نفر به ازای ۹ نفر به سرطان پروستات در دنیا
دانشگاه شهید بهشتی وارد عصر جدید هوش مصنوعی شد
حدود نیمی از یخچال‌های طبیعی جهان تا ۲۱۰۰ ناپدید می‌شوند
فعالان تولید و صنعت دارو افسران جنگ اقتصادی هستند
پیوند دانشگاه و پروژه‌های ملی؛ افتتاح نخستین مرکز تخصصی هوش مصنوعی کشور
جزئیات ثبت‌نام در یک آزمون استخدامی آموزش و پرورش
۹ نکته کلیدی که باید متقاضیان دانشجو معلمی بدانند
عرضه گوشی‌های هوشمند کاهش می‌یابد