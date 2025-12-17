رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که روسیه در حال آماده شدن برای آغاز «سال جنگ» جدید علیه کشورش در سال ۲۰۲۶ است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه مدعی شد که روسیه پس از آنکه همتای او ولادیمیر پوتین گفت مسکو «قطعاً» به اهداف خود خواهد رسید، در حال آماده شدن برای آغاز «سال جنگ» جدید علیه کشورش در سال ۲۰۲۶ است.

زلنسکی در سخنرانی عصرانه خود، پس از آنکه پوتین گفت روسیه به اهداف خود در حمله به اوکراین از جمله تصرف سرزمین‌های اوکراین که متعلق به خود می‌داند، دست خواهد یافت، گفت: «امروز، ما سیگنال دیگری از مسکو شنیدیم مبنی بر اینکه آنها در حال آماده شدن برای تبدیل سال آینده به سال جنگ هستند.»

منبع: خبرگزاری فرانسه