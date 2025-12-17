سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: جنگ ۱۲ روزه طرحی از پیش طراحی شده برای براندازی نظام و نبردی تمدنی، هویتی و گفتمانی علیه جمهوری اسلامی ایران بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی محمد نائینی گفت: این نبرد حاصل یک طرح کامل، ترکیبی، فناورانه و از پیش طراحی شده براندازی بود، این جنگ صرفاً یک درگیری نظامی نبود، بلکه نبردی تمدنی، هویتی و گفتمانی علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رفت.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه نتیجه تجمیع همه تلاش‌های براندازانه آمریکا و هم پیمانانش در دست کم دو دهه گذشته بود، اظهار کرد: دشمن با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های امنیتی، نظامی، رسانه‌ای و فناورانه و با مشارکت عوامل داخلی، جنگی ترکیبی و بسیار خطرناک را طراحی و چندین سال تمرین کرده بود تا به فروپاشی داخلی و براندازی نظام منجر شود.

سردار نائینی با اشاره به خطای رایج در تحلیل جنگ‌ها افزود: تمرکز افکار عمومی عمدتاً بر وجه نظامی جنگ و خسارت‌های فیزیکی و تلفات انسانی است، در حالی که جنگ‌ها دارای سه سطح گفتمانی و تمدنی، سیاسی و راهبردی و تاکتیکی و نظامی هستند و بی توجهی به این سطوح موجب روایت‌های ناقص و نادرست می‌شود.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جنگ ۱۲ روزه در سطح گفتمانی یک پیروزی برای جبهه مقاومت بود، گفت: حتی مراکز فکری غربی و تحلیلگران آمریکایی و صهیونیستی اذعان کرده‌اند که در این نبرد، گفتمان مقاومت و الگوی اسلام سیاسی و ولایت فقیه تضعیف نشد و پس از حوادث هفتم اکتبر، نفوذ این گفتمان در غرب زنده‌تر شده است.

سردار نائینی با اشاره به دیدگاه اندیشمندان غربی درباره جنگ‌های پس از جنگ سرد تصریح کرد: بسیاری از متفکران این جنگ‌ها را جنگ‌های تمدنی و گفتمانی می‌دانند و معتقدند هدف غرب، لیبرالی سازی جوامع از طریق جنگ نرم و فروپاشی از درون است؛ نگاهی که در جنگ اخیر نیز دنبال شد.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز جنگ اخیر را با نگاه تمدنی تحلیل کرده‌اند، افزود: به تعبیر ایشان، ملت ایران با تکیه بر فرهنگ و تمدن دیرینه خود در برابر جبهه غرب پیروز شد و شهدا به عنوان دارایی‌های تمدنی و ماندگار ملت ایران، سرمایه‌ای بی بدیل برای آینده کشور هستند.

سردار نائینی در تشریح سطح سیاسی و راهبردی جنگ ۱۲ روزه گفت: هدف اصلی دشمن نابودی مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی، ایجاد فروپاشی داخلی و در نهایت براندازی نظام بود. بر همین اساس، دشمن با حملات هوایی برق‌آسا تلاش کرد سامانه‌های پدافندی، توان موشکی و سیستم فرماندهی و کنترل کشور را به صورت هم زمان هدف قرار دهد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در این طرح، سه سطح راهبردی، میانی و تاکتیکی فرماندهی کشور هدف قرار گرفت تا ایران از واکنش آفندی و پدافندی بازبماند؛ طرحی که اگر علیه هر کشور دیگری اجرا می‌شد، می‌توانست آن را با بحران جدی مواجه کند، اما با هوشیاری و ایستادگی، این اهداف محقق نشد.

