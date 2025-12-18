باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - میکائیل باقری، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزشوپرورش در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ نماز در مدارس گفت: تلاوت قرآن باید بهگونهای باشد که عطر آن در فضای زندگی دانشآموزان جاری شود و مدرسه یکی از مهمترین بسترهای تحقق این هدف به شمار میرود.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزشوپرورش با تشریح آخرین وضعیت نمازخانههای مدارس کشور افزود: اطلاعات رسمی موجود در این ادارهکل مربوط به حدود دو سال گذشته است، اما در سال جاری سامانهای جدید برای ثبت و دریافت اطلاعات جامع نماز مدارس راهاندازی شده که هماکنون فرآیند جمعآوری دادهها از طریق آن در حال انجام است.
باقری با اشاره به اجرای آزمایشی این سامانه در یکی از استانها و تعمیم آن به سراسر کشور ادامه داد: مدارس موظف شدهاند اطلاعات مربوط به نماز را در دو بخش سختافزاری و نرمافزاری ثبت کنند. در بخش سختافزاری، شاخصهایی مانند متراژ نمازخانه، مستقل یا چندمنظوره بودن فضا، تعداد دانشآموزان، وضعیت وضوخانه و سرویسهای بهداشتی، وجود آب گرم، فرش و محراب بررسی میشود. در بخش نرمافزاری نیز میزان مشارکت دانشآموزان در نماز جماعت، وضعیت امام جماعت و اینکه روحانی، فرهنگی، معلم یا فرد معتمد مدرسه است، ثبت خواهد شد.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزشوپرورش با اشاره به میزان مشارکت مدارس در تکمیل اطلاعات سامانه اطهار کرد: تا چهارشنبه هفته گذشته حدود ۲۳ تا ۲۵ هزار مدرسه اطلاعات خود را ثبت کردهاند و پیشبینی میشود با توجه به مهلت تعیینشده، تا پایان آذرماه اطلاعات تمامی مدارس کشور تکمیل شود.
باقری درباره آخرین آمار موجود از وضعیت نمازخانهها گفت: بر اساس دادههای مربوط به دو سال قبل، کمتر از ۱۵ درصد مدارس کشور نمازخانه نداشتند و سایر مدارس به شیوههای مختلف امکان اقامه نماز را فراهم کرده بودند. بیشترین تعداد مربوط به مدارسی است که نمازخانه مستقل دارند، برخی دارای نمازخانههای چندمنظورهاند و تعدادی نیز به دلیل همجواری با مسجد، نماز دانشآموزان را در مسجد برگزار میکنند.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزشوپرورش تصریح کرد : در برخی مدارس، یک کلاس درس به نمازخانه اختصاص داده شده که به دلیل محدودیت فضا، ظرفیت حضور همه دانشآموزان را ندارد؛ به همین دلیل نماز بهصورت نوبتی و در روزهای مختلف هفته برای پایههای تحصیلی متفاوت برگزار میشود.
باقری در تشریح دلایل نبود نمازخانه در برخی مدارس گفت: کمبود فضا، محدودیت اعتبارات و قدمت بالای ساختمان مدارس از عوامل اصلی این موضوع است. در سالهای اخیر و بر اساس ضوابط سازمان نوسازی مدارس، هیچ مدرسهای بدون پیشبینی نمازخانه تحویل داده نمیشود، اما برخی مدارس قدیمی یا مدارسی که با کمک خیرین ساخته شدهاند، گاهی فاقد این فضا هستند.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزشوپرورش با تأکید بر ممنوعیت تغییر کاربری نمازخانهها اظهار کرد: هر سال در ابتدای سال تحصیلی، بخشنامهای با امضای مقام مسئول درخصوص ممنوعیت تبدیل نمازخانه به کلاس درس ابلاغ میشود و بر اجرای آن تأکید داریم؛ با این حال، در برخی شرایط اضطراری، مدیر مدرسه به دلیل کمبود شدید فضای آموزشی ناچار میشود بخشی از نمازخانه را به کلاس اختصاص دهد تا آموزش دانشآموزان دچار اختلال نشود.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزشوپرورش ادامه داد: در چنین شرایطی معمولاً نمازخانه بهطور کامل حذف نمیشود، بلکه متراژ آن کاهش مییابد؛ بهعنوان مثال، نمازخانهای با مساحت ۱۵۰ مترمربع ممکن است به ۳۰ یا ۴۰ مترمربع تقلیل پیدا کند، اما کاربری نماز همچنان حفظ میشود.
باقری تأکید کرد این موارد محدود است و سیاست اصلی وزارت آموزشوپرورش، حفظ و تقویت فضاهای عبادی در مدارس است.
باقری با اشاره به برنامههای آتی اظهار کرد: پس از تکمیل و تحلیل دادههای سامانه، آمار دقیق و بهروز وضعیت نمازخانههای مدارس کشور اعلام خواهد شد و این اطلاعات مبنای تدوین برنامه پنجساله وزارت آموزشوپرورش برای تجهیز، توسعه و ارتقای فضاهای نماز در مدارس قرار میگیرد.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزشوپرورش در پایان با ابراز امیدواری نسبت به کاهش تعداد مدارس فاقد نمازخانه گفت: برآوردهای اولیه نشان میدهد با توجه به اقدامات انجامشده در سالهای اخیر، درصد مدارسی که نمازخانه ندارند نسبت به دو سال گذشته کاهش یافته است و پس از نهایی شدن اطلاعات، آمار دقیق به اطلاع عموم خواهد رسید.