بدون توجه به دو سال جنگ و بمباران مداوم غزه، پارلمان آلمان قرارداد تسلیحاتی به ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار با رژیم صهیونیستی را تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پارلمان آلمان قرارداد ۳.۱ میلیارد دلاری با این رژیم برای توسعه سامانه موشکی دوربرد «پیکان ۳» را تصویب کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که توافق اخیر مکمل قرارداد خرید اولیه دو سال پیش است که توسط دو طرف امضا شد و ارزش تقریبی آن حدود ۳.۵ میلیارد دلار است. 

آلمان، دومین تأمین‌کننده بزرگ تسلیحات رژیم صهیونیستی ابتدای پاییز اعلام کرد که به دلیل برقراری آتش‌بس در غزه، محدودیت‌های صادرات تسلیحات به تل‌آویو را لغو خواهد کرد.

برلین در فصل تابستان و تحت فشار‌های عمومی بر سر جنگ غزه، فروش برخی سلاح‌ها به این رژیم را به حالت تعلیق در آورده بود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ غزه ، توافق تسلیحاتی ، آلمان
