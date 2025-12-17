باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نخست وزیر ژاپن روز چهارشنبه گفت که با وجود افزایش تنش‌ها بر سر تایوان، همچنان برای مذاکره با چین «آماده» است و تأکید کرد که گفت‌و‌گو حتی با وجود تعمیق اختلافات دوجانبه، همچنان یک گزینه است.

به گزارش کیودو نیوز، سانای تاکایچی با نامیدن چین به عنوان «همسایه مهم»، گفت که «موضع او برای ایجاد روابط سازنده و پایدار» از زمان تصدی سمت خود «بدون تغییر» باقی مانده است.

وی افزود: «ژاپن همیشه در را برای گفت‌و‌گو باز نگه می‌دارد، زیرا دو ملت مسائلی برای حل و فصل دارند.»

تاکایچی گفت: «اظهارات من در مورد وضعیت تهدیدکننده بقا، موضع دولت‌های گذشته را تغییر نمی‌دهد.» او افزود که ژاپن موضع خود را از طریق کانال‌های دیپلماتیک به چین و جامعه بین‌المللی توضیح خواهد داد.

تنش‌ها بین چین و ژاپن از ۷ نوامبر، زمانی که تاکایچی گفت حمله چین به تایوان می‌تواند از نظر قانونی یک «وضعیت تهدیدکننده بقا» باشد، تشدید شده است و به طور بالقوه به ژاپن اجازه می‌دهد از حق دفاع جمعی خود استفاده کند.

پکن به شدت از این اظهارات انتقاد کرد و اقدامات متقابلی از جمله درخواست از گردشگران چینی برای دوری از ژاپن و تعلیق واردات غذا‌های دریایی انجام داده است.

به طور جداگانه، وزیر دفاع ژاپن طبق بیانیه‌ای که توسط وزارت دفاع در شرکت رسانه اجتماعی آمریکایی X منتشر شد، با جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس تماس تلفنی برقرار کرد.

در این بیانیه آمده است که در طول این تماس، شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع، «روشنایی رادار چین را برای هواپیما‌های SDF در ۶ دسامبر توضیح داد» و دو طرف «عزم خود را برای رسیدگی به چالش‌ها در یورو-آتلانتیک و هند-اقیانوس آرام و پیشبرد عصر طلایی جدید همکاری دفاعی به اشتراک گذاشتند».

توکیو در ۷ دسامبر اعلام کرد که جت‌های جنگنده J-۱۵ چین که از ناو هواپیمابر لیائونینگ پرتاب شدند، رادار خود را بر روی دو جت F-۱۵ ژاپنی بر فراز آب‌های بین‌المللی در جنوب شرقی جزیره اصلی اوکیناوا قفل کردند.

با این حال، چین در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این مانور‌ها «حرفه‌ای، ایمن، خویشتن‌دارانه و فراتر از مناقشه» بوده‌اند و افزود که فعال کردن رادار توسط هواپیما‌های مستقر در ناو هواپیمابر در طول تمرین «رویه رایج» است.

گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه به طور جداگانه گفت که ژاپن باید به جای جستجوی حمایت بین‌المللی برای موضع خود، در مورد اقدامات خود تأمل کند.

گوئو در پاسخ به سوالی در مورد اینکه ایچیکاوا کیچی، مشاور امنیت ملی ژاپن در جریان مذاکرات با مقامات انگلیس، فرانسه، آلمان و کانادا، موضع ژاپن را تکرار کرده است، گفت: «طرف ژاپنی باید به این درخواست‌ها گوش دهد و به درون خود رجوع کند، نه اینکه تلاش‌های بیهوده‌ای برای متقاعد کردن سایر کشور‌ها به باور توضیحات بی‌اساس آنها انجام دهد.»

او افزود: «ما از برخی در ژاپن می‌خواهیم که از انتشار روایت‌های نادرست دست بردارند، با تاریخ رو‌به‌رو شوند، در مورد اشتباهات خود تأمل کرده و آنها را اصلاح کنند، اظهارات نادرست خود را پس بگیرند، به تعهدات خود عمل کنند و مسئولانه عمل کنند تا پاسخی رضایت‌بخش به چین و جامعه بین‌المللی ارائه دهند.»