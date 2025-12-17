باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بحبوحه تلاشها برای پیشبرد مرحله دوم توافق آتشبس غزه، با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر در واشنگتن دیدار کرد.
طبق گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، این دیدار هفتمین گفتگوی استراتژیک ایالات متحده و قطر را آغاز کرد و بر تعمیق همکاری در اهداف مشترک اقتصادی و امنیتی متمرکز بود.
در این بیانیه آمده است: "وزیر و نخستوزیر بر مشارکت استراتژیک بین ایالات متحده و قطر تأکید کردند. " با این حال، در این گزارش هیچ اشارهای به غزه یا مذاکرات آتشبس مرتبط با آن نشده است.
در این بیانیه آمده است: «وزیر امور خارجه از نقش قطر در حمایت از اهداف آمریکا در خاورمیانه، آفریقا و نیمکره غربی قدردانی کرد و بر تمایل هر دو کشور برای همکاری نزدیک در اهداف مشترک تأکید کرد.»
این دیدار دو ماه پس از اجرایی شدن توافق آتشبس بین اسرائیل و حماس در غزه انجام شد.
مرحله اول شامل توقف خصومتها، عقبنشینی جزئی اسرائیل، تبادل اسرا و ورود کمکهای بشردوستانه بود. پیشروی به مرحله دوم، همانطور که در طرح ۲۰ مادهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشبینی شده است، مستلزم استقرار یک نیروی تثبیتکننده بینالمللی (ISF)، خلع سلاح حماس و عقبنشینی بیشتر اسرائیل و همچنین تشکیل یک حکومت تکنوکرات فلسطینی است.
شیخ محمد پس از دیدار با روبیو و اعضای کنگره آمریکا در واشنگتن، در گفتوگو با کانال الجزیره مستقر در قطر گفت که قطر نگرانیهایی را در مورد نقض مکرر آتشبس در غزه ابراز کرده و هشدار داده است که چنین نقضهایی، میانجیها را در «موقعیت شرمآوری» قرار میدهد.
وی گفت: «ما نیروی تثبیتکنندهای در غزه نمیخواهیم که برای محافظت از یک طرف علیه طرف دیگر عمل کند.»
منبع: آناتولی